Дешам объявил состав сборной Франции на октябрьские матчи

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил состав на октябрьские матчи.
Вратари: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»);
Защитники: Джонатан Клаус («Марсель»), Люка Эрнандес (ПСЖ), Тео Эрнандес («Милан»), Ибрахима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайотчанкуль Упамекано («Бавария»);
Полузащитники: Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени (оба — «Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Бубакар Камара («Астон Вилла»), Адриен Рабьо («Ювентус»);
Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Рандаль Коло Муани (все — ПСЖ), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Маркус Тюрам («Интер»).
13 октября сборная Франции сыграет со сборной Нидерландов в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года, а 17 октября проведёт товарищеский матч со сборной Шотландии.