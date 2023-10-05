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Дешам объявил состав сборной Франции на октябрьские матчи

вчера, 16:23

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил состав на октябрьские матчи.

Вратари: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»);

Защитники: Джонатан Клаус («Марсель»), Люка Эрнандес (ПСЖ), Тео Эрнандес («Милан»), Ибрахима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайотчанкуль Упамекано («Бавария»);

Полузащитники: Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени (оба — «Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Бубакар Камара («Астон Вилла»), Адриен Рабьо («Ювентус»);

Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Рандаль Коло Муани (все — ПСЖ), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Маркус Тюрам («Интер»).

13 октября сборная Франции сыграет со сборной Нидерландов в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года, а 17 октября проведёт товарищеский матч со сборной Шотландии.

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 18:13
Два полноценных состава.
Nazi
Nazi
вчера в 17:51
Неужели во Франции перевелись полузащитники? Что за неведомый бубакар камара... За Клосса рад, наконец дождался вызова.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:32
Состав серьёзный - посмотрим как он проявит себя в матче с голландцами.
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