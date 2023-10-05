Дешам объявил состав сборной Франции на октябрьские матчи

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вчера, 16:23

Главный тренер сборной Франции объявил состав на октябрьские матчи.

Вратари: («Вест Хэм»), («Милан»), («Ланс»);

Защитники: («Марсель»), ( ПСЖ ), («Милан»), («Ливерпуль»), («Барселона»), («Интер»), («Арсенал»), («Бавария»);

Полузащитники: , (оба — «Реал»), («Монако»), («Астон Вилла»), («Ювентус»);

Нападающие: («Бавария»), , , (все — ПСЖ ), («Милан»), («Атлетико»), («Интер»).

13 октября сборная Франции сыграет со сборной Нидерландов в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года, а 17 октября проведёт товарищеский матч со сборной Шотландии.