Назван состав сборной России на октябрьские сборы

Тренерский штаб сборной России назвал состав на октябрьский учебно-тренировочный сбор.
Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив» Москва), Илья Помазун («Урал» Екатеринбург).
Защитники: Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков (все – «Крылья Советов» Самара), Максим Осипенко («Ростов» Ростов-на-Дону), Александр Сильянов («Локомотив» Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Евгений Харин («Ахмат» Грозный), Артём Макарчук («Сочи»).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив» Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов» Ростов-на-Дону), Максим Мухин, Иван Обляков (оба – ЦСКА Москва), Далер Кузяев («Гавр» Франция), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Александр Головин («Монако» Франция).
Нападающие: Александр Соболев («Спартак» Москва), Фёдор Чалов (ЦСКА Москва), Иван Сергеев («Зенит» Санкт-Петербург).
Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 9 по 16 октября. Товарищеский матч со сборной Камеруна состоится 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.
А вы заметьте, что не только Питер делегировал одного игрока в Сборную, но и лидер чемпионата представлен всего двумя игроками. Базовыми клубами для комплектования главной команды стали Локомотив, Крылья и Ростов, когда такое было? А всё потому, что Газпромовский лимит в действии, у кого есть маломальские деньги набирают легионеров, скоро вообще Сборную будем формировать игроками из Первой лиги. И в международных турнирах не участвуем и лимит раздуваем. ((( Отче! прости им, ибо не ведают, что творят!
Болейте за своих, а не против чужих!
А вы заметьте, что не только Питер делегировал одного игрока в Сборную, но и лидер чемпионата представлен всего двумя игроками. Базовыми клубами для комплектования главной команды стали Локомотив, Крылья и Ростов, когда такое было? А всё потому, что Газпромовский лимит в действии, у кого есть маломальские деньги набирают легионеров, скоро вообще Сборную будем формировать игроками из Первой лиги. И в международных турнирах не участвуем и лимит раздуваем. ((( Отче! прости им, ибо не ведают, что творят!
Болейте за своих, а не против чужих!