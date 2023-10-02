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Назван состав сборной России на октябрьские сборы

вчера, 17:32

Тренерский штаб сборной России назвал состав на октябрьский учебно-тренировочный сбор.

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив» Москва), Илья Помазун («Урал» Екатеринбург).

Защитники: Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков (все – «Крылья Советов» Самара), Максим Осипенко («Ростов» Ростов-на-Дону), Александр Сильянов («Локомотив» Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Евгений Харин («Ахмат» Грозный), Артём Макарчук («Сочи»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив» Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов» Ростов-на-Дону), Максим Мухин, Иван Обляков (оба – ЦСКА Москва), Далер Кузяев («Гавр» Франция), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Александр Головин («Монако» Франция).

Нападающие: Александр Соболев («Спартак» Москва), Фёдор Чалов (ЦСКА Москва), Иван Сергеев («Зенит» Санкт-Петербург).

Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 9 по 16 октября. Товарищеский матч со сборной Камеруна состоится 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

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Источник: rfs.ru Фото: Сайт РФС
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:22
давно сборная не была до такой степени не нужной
lotsman
lotsman
вчера в 21:24
Карпин решил немного поэкспериментировать. Посмотрим что у него получится.н
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:41, ред.
Карпин проводит лотерею...
"11 из 49-ти"
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:35, ред.
Валера решил притормозить крылышки и Локо, я не против.
И да, если кто помнит последнюю игру сборной, то Джикия сыграл шикарно
Владимир Кульгав
Владимир Кульгав ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 20:29
Откуда им взяться на Руси.
kazakoff
kazakoff
вчера в 19:54
Небольшая ротация по сравнению с Катаром
Возможно Солдатенков и Горшков выйдут в старте
Ну и Зиньковского кто-то заменит
112910415
112910415
вчера в 19:32
возникают разные мысли, да
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:55
А Фомина за что? И вообще, кому она нужна, такая сборная, с кем она играет, кому и что доказывает? Я больше чем уверен, что никто из вышеназванных не горят желанием ездить на сборы и играть с таджиками...
Ваня лучший
Ваня лучший ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:50
Ваня, дорогой! Все просто и объяснимо. Личные амбиции побеждают все, в том числе и заботу о российском футболе.. Лимитом дирижирует Газпром, т.к. Миллер одержим идеей выиграть РПЛ в 6 , 7 -10 раз, т.е. в Европе ничего не удалось , значит надо в РПЛ гегемонить за счет госбюджета. Если в Этом году Зенит не выиграет РПЛ, то на следующий год лимит будет 11 +0. А все россияне на лавке, зато в заявке.
Palex
Palex ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 18:50, ред.
Ознакомился, как говориться, для прикола. У пятикратного чемпиона, последних пяти лет, вызыван в сборную один игрок. А как иначе, если в старте выходят, десять иностранцев.
Аксинья
Аксинья
вчера в 18:49
Зато из Локо целый железнодорожный состав - только паровоза-Дзюбы не хватает (и то из-за личных отношений наверно)
adekvat
adekvat ответ kayjz2v3e6g4 (раскрыть)
вчера в 18:45
Особенно вратарей, всего три маловато будет. Из Спартака всего два человека, говорит о том что туда он пока не собирается. Но опять же из Ростова всего три в этот раз, значит там оставаться долго тоже не собирается.
Аксинья
Аксинья ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:45
Осипенко еще травму до конца не зализал - тоже туда же, лучше бы для чемпионата поберег...
Аксинья
Аксинья ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 18:41
И это радует - а там со временем и ростовский молодняк дозреет...если буржуи на лавки их не раскупят))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:33
Интересно, кто - нибудь из пользователей знакомился со списком ? Я - нет. Зачем и с какой целью ? Пустое.
stanichnik
stanichnik ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 18:14, ред.
Доброго Здоровья Вещий!
А вы заметьте, что не только Питер делегировал одного игрока в Сборную, но и лидер чемпионата представлен всего двумя игроками. Базовыми клубами для комплектования главной команды стали Локомотив, Крылья и Ростов, когда такое было? А всё потому, что Газпромовский лимит в действии, у кого есть маломальские деньги набирают легионеров, скоро вообще Сборную будем формировать игроками из Первой лиги. И в международных турнирах не участвуем и лимит раздуваем. ((( Отче! прости им, ибо не ведают, что творят!
Болейте за своих, а не против чужих!
Сп62
Сп62 ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 18:14
Они в Крыльях подрастают. К требуемому времени как раз будут на пике.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:11
А что означает вызов Джикии ? За что? Может он в Ростов собрался ? Кстати, а Уткин за что? У Карпина свои соображения. нам неведомые.
Вещий
Вещий
вчера в 17:56
Звездные легионеры на месте. И всего один игрок из «Зенита.... Интересный выбор Карпина...
Аксинья
Аксинья
вчера в 17:42
Похоже что все три напа в этой сборной пассажиры - неужели на Руси уже форвардов не осталось?
kayjz2v3e6g4
kayjz2v3e6g4
вчера в 17:42
Что-то маловато будет, ещё пару страничек надо добавить
Гость
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