Назван состав сборной России на октябрьские сборы

1696257146

вчера, 17:32

Тренерский штаб сборной России назвал состав на октябрьский учебно-тренировочный сбор.

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив» Москва), Илья Помазун («Урал» Екатеринбург).

Защитники: Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков (все – «Крылья Советов» Самара), Максим Осипенко («Ростов» Ростов-на-Дону), Александр Сильянов («Локомотив» Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Евгений Харин («Ахмат» Грозный), Артём Макарчук («Сочи»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив» Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов» Ростов-на-Дону), Максим Мухин, Иван Обляков (оба – ЦСКА Москва), Далер Кузяев («Гавр» Франция), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Александр Головин («Монако» Франция).

Нападающие: Александр Соболев («Спартак» Москва), Фёдор Чалов ( ЦСКА Москва), Иван Сергеев («Зенит» Санкт-Петербург).

Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 9 по 16 октября. Товарищеский матч со сборной Камеруна состоится 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.