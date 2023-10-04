Саудовская Аравия хочет подать заявку на проведение чемпионата мира-2034 .

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вчера, 20:39

Саудовская Аравия объявила о намерении подать заявку на проведение чемпионата мира 2034 года.

Принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд сообщил, что желание обусловлено прогрессом страны во всех сферах.