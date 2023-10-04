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Саудовская Аравия хочет подать заявку на проведение чемпионата мира-2034

вчера, 20:39

Саудовская Аравия объявила о намерении подать заявку на проведение чемпионата мира 2034 года.

Принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд сообщил, что желание обусловлено прогрессом страны во всех сферах.

Сегодня ФИФА объявила о том, что ЧМ-2030 пройдёт в 6 странах на трёх континентах.

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Ironigor
Ironigor
вчера в 21:02
Саудовская Аравия хочет подать заявку на проведение чемпионата мира-2034 .
Я почему-то даже и не сомневаюсь, что именно Саудовская Аравия должна будет выиграть и стать явным претендентом на проведение Чемпионата мира - 2034 г . Для этого у саудитов всё есть, и самое главное что в финансовом плане никаких ограничений не будет . Вся инфраструктура и стадионы 🏟 будут построены в строк и в лучших вариантах которые только могут быть на тот промежуток времени . Саудиты конкретно взялись за развитие футбола в своей стране и приглашение и покупки звёзд мирового футбола тому яркое подтверждение . И то что в ближайшее время чемпионат Саудовской Аравии станет в ряд топ чемпионатов мирового футбола нет никаких сомнений . Люди которые сделали из пустыни оазис , вполне смогут и провести лучший чемпионат мира - 2034 !
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 20:55
Там бы получился классный ЧМ , страна богатая !
Гость
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