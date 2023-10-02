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В клубе «Реал Сосьедад» рассказали о состоянии Захаряна

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112910415
112910415
сегодня в 08:58
всё выглядит оптимистично
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:34
Возможно лучше пока не рисковать здоровьем.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:58
Ну вот и увидем его в деле!!!
stanichnik
stanichnik ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:50
Доброго Здоровья lotsman!
Смотря как будет развиваться матч, если будет хороший задел в голах, то могут дать больше игрового времени для дебютного матча, а если будут гореть, то вообще может просидеть, всё таки длительный период был без игровой практики.
lotsman
lotsman
вчера в 17:23
Навряд ли он выйдет в старте. Хорошо если в конце матча выйдет на замену.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:58
Захарян красава,чо ему будет,ещё голешник Зальцбургу закатит!
Гость
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