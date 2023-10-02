В клубе «Реал Сосьедад» рассказали о состоянии Захаряна

В пресс-службе клуба «Реал Сосьедад» рассказали о состоянии полузащитника Арсена Захаряна.
Арсен Захарян хорошо себя чувствует и сейчас вместе с командой в пути на матч Лиги чемпионов против «Зальцбурга».
В пресс-службе клуба «Реал Сосьедад» рассказали о состоянии полузащитника Арсена Захаряна.
Арсен Захарян хорошо себя чувствует и сейчас вместе с командой в пути на матч Лиги чемпионов против «Зальцбурга».
Смотря как будет развиваться матч, если будет хороший задел в голах, то могут дать больше игрового времени для дебютного матча, а если будут гореть, то вообще может просидеть, всё таки длительный период был без игровой практики.
Смотря как будет развиваться матч, если будет хороший задел в голах, то могут дать больше игрового времени для дебютного матча, а если будут гореть, то вообще может просидеть, всё таки длительный период был без игровой практики.