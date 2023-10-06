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Винисиус раздумывает над уходом из «Реала»

вчера, 10:45

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор может покинуть клуб, если «сливочные» подпишут нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Сообщается, что бразилец хочет выиграть «Золотой мяч». Но считает, что это будет трудно сделать, если в «Реале» будет ещё один потенциальный претендент на награду — Мбаппе.

Президент «Реала» Флорентино Перес твёрдо намерен приобрести француза. В случае осуществления этого трансфера Винисиус поднимет вопрос о своём уходе. 23-летний вингер считает, что «сливочным» нужен топовый центральный нападающий, а не фланговый атакующий полузащитник.

Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года. На его счету: 231 игра, 61 гол, 64 ассиста и 35 карточек. В текущем сезоне футболист провёл 6 матчей и забил 2 мяча.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:43
В итоге, оба останутся в своих клубах)))
Roger Young
Roger Young
вчера в 18:53
Пусть уходит.
FenixSL
FenixSL ответ Agamaga........... (раскрыть)
вчера в 16:55
факт
Chivas1
Chivas1
вчера в 15:55
Если Сане уйдет то ему нужно только в Баварию...
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 15:55
А чем Дзюба плох? Купили бы его, и дешевле и замыкать будет навесы.
LogvinovSerj
LogvinovSerj
вчера в 15:49
По мне так Винисиус посильнее будет Мбаппе. Француз тупо распиарен и вся команда играет исключительно на него, если нет, то на днях выкинут из клуба.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:39
Опять какая-то, чья-то больная фантазия.
амурец
амурец
вчера в 14:24
Вини предпочтильнее
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:16
Дело попахивает шантажом клуба со стороны игрока. У Мбаппе научился.
mf27j63gw52a
mf27j63gw52a
вчера в 13:11
Приедет в сборную пообщается с Неймаром ,а Неймар расскажет что из себя представляет Камерунский Эму ,да и Пересу нужно было посмотреть на игру Камерунского Эму против Ньюкасла -он был 0!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:55
Хорошая результативность,жалко если уйдет !
112910415
112910415
вчера в 12:51
так и так не видать ведь ему ЗМ !?!
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:30
Это будет ошибкой Реала если они расстанутся им
FenixSL
FenixSL
вчера в 12:28
23-летний вингер считает, что «сливочным» нужен топовый центральный нападающий, а не фланговый атакующий полузащитник.

правильно считает
25процентный клоун
25процентный клоун ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 12:21
У МС нет Холанда, как показали последние матчи и другие важные матчи., да и он замыкалка а Вини игруиделает
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:20
А ничего, что на ЗМ претендует в первую очередь Джуд
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 12:19, ред.
Мбаппе ведь справа тоже играл в Монако, в год чемпионства. А про топового центрального нападающего он прав. Реалу очень не хватает этого звена. Может стоило бы пойти за Холандом, чем нянчиться с Мбаппе? Мбаппе тоже стоит подписывать, но с условием, что он будет играть справа. Представьте себе, что Реал Мадрид будет играть с нападением в лице Винисиуса, Холанда и Мбаппе. В такое мало верится, конечно. В любом случае, успехов и больших побед мадридскому Реалу!!! И кстати, претендентом на золотой мяч в Реале, в первую очередь, является Джуд Беллингхэм. Как и претендентом на звание лучшего игрока сезона в Ла Лиге.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:02
Если хочет уйти,то уйдёт и ни кто его не отговорит!
kazakoff
kazakoff
вчера в 11:54
Будет крайне интересно как всё сложится если Мбаппе всё таки перейдёт ( что крайне сомнительно)
А Винисиусу не просто найти новый клуб под его амбиции
У МС есть Холланд, в Челси смысла нет идти, также как и в МЮ (пока что), в Баварию может быть, в Италии его зп не потянут
Вообщем сложный выбор
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 11:30
Вини значительно прогрессирует. Но статистика пока не самая выдающаяся все же.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 11:27
кто эти сказки придумывает
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 11:27
Насчет того, что Реалу больше нужен топовый цф - правда. Что Перес до сих пор хочет приобрести Мбаппе - тоже правда, всё таки большая медийная физиономия, несмотря на то что нытик.
А вот как быть с двумя левыми атакёрами, тут хз, возможно действительно придется прощаться с Вини, никто из них не захочет полировать лавку
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 11:01
Чтобы Вини выиграл ЗМ - мячик должен почернеть и научиться танцевать самбу.. Хе..
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 10:52
Что за тупость? xD
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