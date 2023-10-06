Винисиус раздумывает над уходом из «Реала»

1696578311

вчера, 10:45

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии может покинуть клуб, если «сливочные» подпишут нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Сообщается, что бразилец хочет выиграть «Золотой мяч». Но считает, что это будет трудно сделать, если в «Реале» будет ещё один потенциальный претендент на награду — Мбаппе.

Президент «Реала» Флорентино Перес твёрдо намерен приобрести француза. В случае осуществления этого трансфера Винисиус поднимет вопрос о своём уходе. 23-летний вингер считает, что «сливочным» нужен топовый центральный нападающий, а не фланговый атакующий полузащитник.

Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года. На его счету: 231 игра, 61 гол, 64 ассиста и 35 карточек. В текущем сезоне футболист провёл 6 матчей и забил 2 мяча.