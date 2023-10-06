Модрич может в январе перебраться в Саудовскую Аравию

Саудовский «Аль-Хиляль» всё ещё заинтересован в трансфере хавбека «Реала» Луки Модрича.
Летом саудовцы уже хотели подписать игрока, но тогда он ответил отказом. Сейчас же ситуация может измениться, поскольку Модрич в этом сезоне мало выходит на поле в составе «сливочных».
Возможен вариант, при котором Модрич отправится в Саудовскую Аравию в январе. Там ему по-прежнему готовы предложить контракт в 200 млн евро за два сезона.
Как это не печально на локита стареет как и все мы в принципе это была великая эпоха великих игроков таких как Модрич.
Как это не печально на локита стареет как и все мы в принципе это была великая эпоха великих игроков таких как Модрич.