Модрич может в январе перебраться в Саудовскую Аравию

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вчера, 09:03

Саудовский «Аль-Хиляль» всё ещё заинтересован в трансфере хавбека «Реала» .

Летом саудовцы уже хотели подписать игрока, но тогда он ответил отказом. Сейчас же ситуация может измениться, поскольку Модрич в этом сезоне мало выходит на поле в составе «сливочных».

Возможен вариант, при котором Модрич отправится в Саудовскую Аравию в январе. Там ему по-прежнему готовы предложить контракт в 200 млн евро за два сезона.