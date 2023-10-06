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Модрич может в январе перебраться в Саудовскую Аравию

вчера, 09:03

Саудовский «Аль-Хиляль» всё ещё заинтересован в трансфере хавбека «Реала» Луки Модрича.

Летом саудовцы уже хотели подписать игрока, но тогда он ответил отказом. Сейчас же ситуация может измениться, поскольку Модрич в этом сезоне мало выходит на поле в составе «сливочных».

Возможен вариант, при котором Модрич отправится в Саудовскую Аравию в январе. Там ему по-прежнему готовы предложить контракт в 200 млн евро за два сезона.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:14
Модричу до конца сезона лучше остаться в Реале.
Может ещё приносить пользу. К шейхам всегда успеет.
протон
протон
вчера в 12:15
Лука заслужил любую пенсию какую хочет , но для Реала это будет потеря очень серьезная , несмотря на возраст имхо мне кажется он может еще год-два играть по часу в неделю на топ уровне, как минимум. Он и в этом сезоне до ЧМ на котором он традиционно выложился за хорватов на 300% смотрелся едва ли не лучше всех в команде
Как это не печально на локита стареет как и все мы в принципе это была великая эпоха великих игроков таких как Модрич.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:28
Почему бы ему не устроить поход за деньгами.
nubom
nubom
вчера в 10:28
Как стало известно из независимых от УЕФА источников, недавно образована футбольного Лига "Счастливого пенсионера". Высшая лига функционирует на средства миллиардеров Саудовской Аравии, а Первая лига (типа ФНЛ) за счет пожервований РФС из средств государственного бюджета. Причем из первой лиги возможно повышение в классе и переход в Высшую.
lotsman
lotsman
вчера в 10:21
Вот доиграет сезон, соберёт чемоданы и к арабам, на солнышко, пенсионный бонус пополнять.)
shlomo
shlomo
вчера в 10:19
Его решение я уважаю хоть он и уйдёт, заодно в конце карьеры надо по-крупному заработать...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 09:55
От таких предложений не отказываются!
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:39
Пора на заслуженную пенсию в Саудовскую Аравию. А то уже вся Испания туда переезжает. Может всю Ла Лигу сразу купить? Будет Аль Реал, Аль Сарагоса, Аль Хетафе... Звучит
kazakoff
kazakoff
вчера в 09:36
В этом сезоне ещё поможет Реалу
Летом я думаю уйдёт, уже не тянет, хотя по футбольному интеллекту один из лучших
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 09:27, ред.
Пора.. Но лучше летом..
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:13
У бывших звезд на закате карьеры один маршрут в МЛС или к арабам.
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