Месси может уйти в аренду в европейский клуб

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вчера, 10:27

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины будет рассматривать вариант краткосрочной аренды в европейский клуб, если команда из Майами не отберётся в плей-офф МЛС . Так же могут поступить и другие известные игроки.

В истории МЛС уже были подобные прецеденты.

Напомним, Месси выступает за «Интер Майами» с июля 2023 года. На его счету 12 матчей, 11 голов, 5 ассистов и жёлтая карточка. По причине повреждения 36-летний аргентинец пропустил четыре последних игры своей команды.