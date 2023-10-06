Месси может уйти в аренду в европейский клуб

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси будет рассматривать вариант краткосрочной аренды в европейский клуб, если команда из Майами не отберётся в плей-офф МЛС. Так же могут поступить и другие известные игроки.
В истории МЛС уже были подобные прецеденты.
Напомним, Месси выступает за «Интер Майами» с июля 2023 года. На его счету 12 матчей, 11 голов, 5 ассистов и жёлтая карточка. По причине повреждения 36-летний аргентинец пропустил четыре последних игры своей команды.
Аренда Месси на вторую половину этого сезона - невероятное и самое мощное будет усиление Барселоны для победы во всех турнирах этого сезона!
Аренда Месси на вторую половину этого сезона - невероятное и самое мощное будет усиление Барселоны для победы во всех турнирах этого сезона!