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Месси может уйти в аренду в европейский клуб

вчера, 10:27

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси будет рассматривать вариант краткосрочной аренды в европейский клуб, если команда из Майами не отберётся в плей-офф МЛС. Так же могут поступить и другие известные игроки.

В истории МЛС уже были подобные прецеденты.

Напомним, Месси выступает за «Интер Майами» с июля 2023 года. На его счету 12 матчей, 11 голов, 5 ассистов и жёлтая карточка. По причине повреждения 36-летний аргентинец пропустил четыре последних игры своей команды.

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Все комментарии
salleeh
salleeh ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 19:01
Скоро будет сидеть на скамейке запасных и смотреть футбол. Ведь это же ещё лучше, судя по твоей логике или логике гнома, сами там решите чья идея…
Agamaga...........
Agamaga........... ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 16:10
Эта мода, если можно так назвать, пошла именно из-за исполнения штрафных Месси, игроки начали закрывать лёжа стенку.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:42
Когда он уже закончит вместе с Роналду?
Их время уже ушло, не нужно его возвращать.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 14:54
Ложиться под стенку всяко лучше, чем стоя в ней подпрыгивать и отворачиваться, пряча фэйс. Помнишь?. Помнишь. Весь мир помнит.. Хе..😄🤭..
амурец
амурец
вчера в 14:25
Кому он нужен?
ДСА
ДСА
вчера в 14:19
Похоже не особенно ему нравится в Америке.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 13:22
Да ничего я не решаю. Это только моя точка зрения, которая ни на что не влияет. Как и точки зрения других. Я просто хорошо понимаю как он себя чувствует, сняв груз в виде ЧМ с плеч. То, что он многим в Европе нужен - это не вопрос. Вопрос в нём - он, как я думаю, не захочет. В Европу он не вернётся. И это правильно. А на КА он спокойно может поехать и запасным. Он это сделает спокойно. В конце концов, попытаться выиграть КА можно и выходя на замену. Трофей есть трофей. Другое дело как Аргентине отвыкнуть играть без него. Это сложно. Очень сложно. Барса знает..
salleeh
salleeh
вчера в 13:16
Давайте в ПСЖ его обратно, там нужен 8, чтобы ложиться позади стенки при исполнении штрафных…)))
q9s6e9s3kmg3
q9s6e9s3kmg3
вчера в 13:15
Что Меська уже наигрался,или Роналду тебя обплевал!!!
Imrebellion
Imrebellion ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 12:50
С чего ты решаешь этот вопрос и профессионализм категорично?? Нормальная опция, практикуемая, профессиональная. В любой итальянский гранд легко впишется, особенно в Наполи. Также в Барсу всегда двери открыты на прощальный сезон. Любой команде для побед нужен такой мастер мяча вместо вечно потенциальных молодых бегунков, которые ни забить, ни пасовать не умеют, зато уже по 100лямов стоят.
KTS_16
KTS_16
вчера в 12:35
Имеет право
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 12:32
Никуда он не пойдёт.. Все вопросы закрыты.. Для меня жалкое зрелище - это поведение Авейру во всех сферах жизни. Он непрофессионал, Месси - да. Подготовка к ЧМ это подтвердила..
112910415
112910415
вчера в 12:11
а ведь это интрига
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:10
Некрасиво, но ожидаемо
протон
протон
вчера в 11:58
Помнится, Бэкхем приходил зимой в Милан на несколько месяцев. Анри тоже ненадолго возвращался в Арсенал. Вполне реально, что и Месси вернется, чтобы просто с ним достойно попрощались на Камп Ноу.
Аренда Месси на вторую половину этого сезона - невероятное и самое мощное будет усиление Барселоны для победы во всех турнирах этого сезона!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:43
Не надо в аренду. Уйдет Месси в европейский чемпионат и второй сапог Рони за ним, а вместе с ним портянки из других футболистов
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:35
Какой европейский клуб? Он уже любительскую лигу не тянет, получает травмы
Igo0rek
Igo0rek ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 11:21
Я был пару раз на матчах МЛС, без шуток это жалкое зрелище. Я постоянно критикую футбол в России, но МЛС это уровень второй половины ФНЛ. А Месси нужно быть в форме, если хочет быть быть в прайме на КА.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 11:13
Шутки шутками, но ни в какую аренду он не уйдёт. Зачем?. Опять дергать семью и детей. Потренируется сам. Или поиграет в ЮЛС за Майами. Там играет одноименный клуб. Задача отдохнуть и не травмироваться, залечить болячки перед КА. Да и в марте уже ЛЧ местная. Так что никуда он в аренду не пойдёт..
Igo0rek
Igo0rek ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 11:06
Базару нет. Если бы мне заплатили, я готов был бы стать личным менеджером Дзюбы, которого я люто ненавижу, и решать все его вопросы. Только заплатить пришлось бы очень много)
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 10:56, ред.
Хорошо заплатят - полюбит и Месси и Интер Майами.. И даже Тен Хага.. На века.. Хе..
Igo0rek
Igo0rek ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 10:53
Морган любит Роналду, так что придется искать другого журналюгу)
Elliada
Elliada
вчера в 10:49
Осталось 3 игры. До плей-офф 5 очков. Неизвестно, когда Месси вернется на поле. Учитывая, что без Месси Майами не выиграл ни одного матча, то, скорее всего, они не попадут в плей-офф. Смысл просиживать штаны несколько месяцев? Нужна игровая практика. Особенно перед КА 2024. Поэтому, думаю, он пойдет в аренду. В свое время Бэкхем дважды в аренду уходил.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 10:47
Только в МЮ.. Заодно и интервью Моргану даст... А-ха-ха-ха.. 🤭
aym5494apxf3
aym5494apxf3
вчера в 10:36
Видно ещё не наигрался, ещё хочет приключений
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:36
Хах)) не прошло и года)))
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