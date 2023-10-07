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«Динамо» приняло участие в акции «Розовый октябрь»

вчера, 14:48

«Динамо» присоединилось к акции «Розовый октябрь», которая посвящена Международному месяцу осведомлённости о раке молочной железы.

Рак груди является самым распространённым онкозаболеванием в мире среди женщин, успешность лечения зависит от того, насколько быстро диагностируется болезнь.

Чтобы обратить внимание на важность заботы о женском здоровье, клуб запустил лимитированную коллекцию розовых свитеров. Половину вырученных средств «динамовцы» отправят в благотворительный фонд «Дальше», занимающийся проблемами рака молочной железы.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:48
Ну и заголовок. Личка в розовом и тут...Хорошая акция. Здоровья нашим дамам!
izrafel
izrafel
вчера в 15:33
Ну что, молодцы, что поддержали... а не читая текст по одному заголовку подумалось что то нехорошее...:)))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:24
Главное, что это не связано с ЛГБТ
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:20, ред.
Очень похвальная инициатива, только почему жертвуется часть прибыли обязательно от продажи розовых свитеров, а не от продажи различных товаров в целом, ведь розовый цвет не настолько популярен, а у некоторых вообще в игноре, чтобы рассчитывать на высокую доходность от их реализации.

А многих динамовских болельщиков вообще свитер, который одевает Главный тренер на игры Динамо, очень сильно раздражает и они считают, что он вовсе не фартовый. Быть может потому в последнем матче Личка предстал в другом наряде и Динамо крупно победило Спартак. Хотя, как знать, может этот свитер всё же был на нём под чёрной курткой, тогда завтра надо бы снова одеть её на фарт.)))
Болейте за своих, а не против чужих!
nubom
nubom
вчера в 15:04
Грудь - родоначальник футбола...
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