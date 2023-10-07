«Динамо» приняло участие в акции «Розовый октябрь»

«Динамо» присоединилось к акции «Розовый октябрь», которая посвящена Международному месяцу осведомлённости о раке молочной железы.
Рак груди является самым распространённым онкозаболеванием в мире среди женщин, успешность лечения зависит от того, насколько быстро диагностируется болезнь.
Чтобы обратить внимание на важность заботы о женском здоровье, клуб запустил лимитированную коллекцию розовых свитеров. Половину вырученных средств «динамовцы» отправят в благотворительный фонд «Дальше», занимающийся проблемами рака молочной железы.
А многих динамовских болельщиков вообще свитер, который одевает Главный тренер на игры Динамо, очень сильно раздражает и они считают, что он вовсе не фартовый. Быть может потому в последнем матче Личка предстал в другом наряде и Динамо крупно победило Спартак. Хотя, как знать, может этот свитер всё же был на нём под чёрной курткой, тогда завтра надо бы снова одеть её на фарт.)))
Болейте за своих, а не против чужих!
А многих динамовских болельщиков вообще свитер, который одевает Главный тренер на игры Динамо, очень сильно раздражает и они считают, что он вовсе не фартовый. Быть может потому в последнем матче Личка предстал в другом наряде и Динамо крупно победило Спартак. Хотя, как знать, может этот свитер всё же был на нём под чёрной курткой, тогда завтра надо бы снова одеть её на фарт.)))
Болейте за своих, а не против чужих!