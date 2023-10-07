«Динамо» приняло участие в акции «Розовый октябрь»

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вчера, 14:48

«Динамо» присоединилось к акции «Розовый октябрь», которая посвящена Международному месяцу осведомлённости о раке молочной железы.

Рак груди является самым распространённым онкозаболеванием в мире среди женщин, успешность лечения зависит от того, насколько быстро диагностируется болезнь.

Чтобы обратить внимание на важность заботы о женском здоровье, клуб запустил лимитированную коллекцию розовых свитеров. Половину вырученных средств «динамовцы» отправят в благотворительный фонд «Дальше», занимающийся проблемами рака молочной железы.