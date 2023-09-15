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«Реал» пригласил в академию мальчика из Марокко, потерявшего семью

вчера, 10:59

«Реал» пригласил в свою академию мальчика из Марокко, семья которого погибла из-за землетрясения.

Абдул Рахим Авида дал интервью местным СМИ, вытирая слезы футболкой «сливочных».

Испанский клуб смог связаться с подростком через его дядю, чьи контактные данные были отправлены клубу местным телеканалом.

Абдул хочет исполнить мечту своего отца: стать врачом или учителем. «Реал» поможет Авиде в учебе.

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Перевод с thesun.co.uk
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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:14, ред.
Сюжет по ТВ. СтоИт он на руинах своего разрушенного дома, рукой показывает, где находились его погибшие родственники в момент землетрясения. Я бы плакал на его месте, а он держится, всё же мужик или уже все слёзы выплакал. Остался один - одинёшенек. Представил себя на его месте... глаза увлажнились. Землетрясения...наводнения, десятки тысяч погибших. Надеюсь, все они в раю.
Последние годы Земля бунтует особенно яростно. Видимо, не нравится, что происходит на её поверхности.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 13:27
Очень достойно.
Мало кто понимает, что значит в одночасье ребенку потерять навсегда маму, папу, братьев и сестер…самых родных и близких людей в этом мире…
Сил и терпения жителям Марокко! Да и другим. Очень много стран в последнее время столкнулось с такой бедой, которая унесла жизни десятки тысяч людей
протон
протон
вчера в 12:46
Отличный поступок! Молодцы Мадридцы! Кто то скажет: хайп, медийный поступок, понт, популизм. Но от себя скажу только уважение к таким поступкам, что бы не показалось.
FenixSL
FenixSL ответ avw493ffpdee (раскрыть)
вчера в 12:14
набрали бы группу, ты бы написал: "могли бы и несколько групп собрать"
собрали бы несколько групп, ты бы написал про Марокко в целом
типичный критик)
Karjalan Hunger
Karjalan Hunger
вчера в 12:06
Отчасти, пиарход, но добрый.
Семью конечно не вернуть, но одному мальчику в мире может стать чуть легче жить.
avw493ffpdee
avw493ffpdee
вчера в 11:52
Реал с его деньгами таких мог бы и группу набрать
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