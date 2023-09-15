«Реал» пригласил в академию мальчика из Марокко, потерявшего семью

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вчера, 10:59

«Реал» пригласил в свою академию мальчика из Марокко, семья которого погибла из-за землетрясения.

Абдул Рахим Авида дал интервью местным СМИ , вытирая слезы футболкой «сливочных».

Испанский клуб смог связаться с подростком через его дядю, чьи контактные данные были отправлены клубу местным телеканалом.

Абдул хочет исполнить мечту своего отца: стать врачом или учителем. «Реал» поможет Авиде в учебе.