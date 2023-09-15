«Реал» пригласил в академию мальчика из Марокко, потерявшего семью

«Реал» пригласил в свою академию мальчика из Марокко, семья которого погибла из-за землетрясения.
Абдул Рахим Авида дал интервью местным СМИ, вытирая слезы футболкой «сливочных».
Испанский клуб смог связаться с подростком через его дядю, чьи контактные данные были отправлены клубу местным телеканалом.
Абдул хочет исполнить мечту своего отца: стать врачом или учителем. «Реал» поможет Авиде в учебе.
Мало кто понимает, что значит в одночасье ребенку потерять навсегда маму, папу, братьев и сестер…самых родных и близких людей в этом мире…
Сил и терпения жителям Марокко! Да и другим. Очень много стран в последнее время столкнулось с такой бедой, которая унесла жизни десятки тысяч людей
Мало кто понимает, что значит в одночасье ребенку потерять навсегда маму, папу, братьев и сестер…самых родных и близких людей в этом мире…
Сил и терпения жителям Марокко! Да и другим. Очень много стран в последнее время столкнулось с такой бедой, которая унесла жизни десятки тысяч людей