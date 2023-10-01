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Скопинцев рассказал о тратах на благотворительность

вчера, 18:58

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев ответил на вопрос об участии в благотворительности.

Откуда у меня любовь к животным? Она была привита с детства. Мы с сестрой постоянно таскали котов домой, кормили их, ухаживали за ними. Это наивысшее проявление чувств, когда ты добр к слабым и беззащитным. Хочется их всех накормить.

Я всегда с собой нашу еду и воду, потому что по дороге попадается кошечка или собачка, которых можно покормить.

У меня нет своего приюта. Но я перевожу приютам деньги. На них закупают корм. Тысяч 30 в месяц.

Кто воспитал меня таким добрым? Наверное, мама. Воспитание очень важно. Но я всегда говорю: человека можно воспитывать как угодно. Самое важное – самовоспитание, то, как ты воспринимаешь мир, как открыт к людям и искренен.

Не делай человеку плохо – это уже будет хорошо. Если ты можешь это чем-то дополнять, то вообще замечательно. Просто надо любить вселенную.

Можно сказать, я скопировал отношение моей мамы к людям. Я считаю нужным и правильным помогать. Тем более у меня есть возможность.

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Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:47
делать добро надо молча, а не кичиться этим в соц сетях
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:45
Респект Диме - за правильные мысли и дела!
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