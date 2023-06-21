Сака помог 26 семьям, пострадавшим от землетрясений в Турции

Вингер «Арсенала» Букайо Сака оказал помощь людям, пострадавшим от землетрясений в Турции.
21-летний футболист заплатил за жильё для 26 семей, потерявших свои дома в результате стихии. Англичанин помог приютам в Хатае, Адыямане, Кахраманмараше и Малатье.
Я увидел ужасные новости в социальных сетях и по телевидению. Сразу понял, что действительно хочу помочь людям, пострадавшим от этой трагедии.
Тот, кто имеет крышу над головой, может считать себя счастливчиком. Катастрофа изо дня в день забирала у этих людей всё, что они имели, причём не по их вине.
Возможность помочь и дать что-то взамен очень много значит для меня.
В прошлом году Сака в сотрудничестве с фондом Big Shoe оплатил операции для 120 детей из Нигерии.
Помогать детишкам и нуждающимся в помощи людям, которые в беде, это огромное хорошее деяние.
Помогать детишкам и нуждающимся в помощи людям, которые в беде, это огромное хорошее деяние.