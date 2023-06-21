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ГлавнаяНовостиБлаготворительностьАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Сака помог 26 семьям, пострадавшим от землетрясений в Турции

вчера, 13:48

Вингер «Арсенала» Букайо Сака оказал помощь людям, пострадавшим от землетрясений в Турции.

21-летний футболист заплатил за жильё для 26 семей, потерявших свои дома в результате стихии. Англичанин помог приютам в Хатае, Адыямане, Кахраманмараше и Малатье.

Я увидел ужасные новости в социальных сетях и по телевидению. Сразу понял, что действительно хочу помочь людям, пострадавшим от этой трагедии.

Тот, кто имеет крышу над головой, может считать себя счастливчиком. Катастрофа изо дня в день забирала у этих людей всё, что они имели, причём не по их вине.

Возможность помочь и дать что-то взамен очень много значит для меня.

В прошлом году Сака в сотрудничестве с фондом Big Shoe оплатил операции для 120 детей из Нигерии.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 16:22
Поступок достойный уважения.
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:17
Молодец конечно. Помогать должен был президент Турции а не ты.
drug01
drug01
вчера в 14:11
Это отличный пример для всех-всех которые любят не только футбол
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:02
Уважение таким людям, которые имеют большие деньги, и при этом могут и помогают другим👍
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:00
Просто красавчик…уважение от меня этому ЧЕЛОВЕКУ!🤝
Помогать детишкам и нуждающимся в помощи людям, которые в беде, это огромное хорошее деяние.
Гость
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