Сака помог 26 семьям, пострадавшим от землетрясений в Турции

Вингер «Арсенала» оказал помощь людям, пострадавшим от землетрясений в Турции.

21-летний футболист заплатил за жильё для 26 семей, потерявших свои дома в результате стихии. Англичанин помог приютам в Хатае, Адыямане, Кахраманмараше и Малатье.

Я увидел ужасные новости в социальных сетях и по телевидению. Сразу понял, что действительно хочу помочь людям, пострадавшим от этой трагедии.

Тот, кто имеет крышу над головой, может считать себя счастливчиком. Катастрофа изо дня в день забирала у этих людей всё, что они имели, причём не по их вине.

Возможность помочь и дать что-то взамен очень много значит для меня.