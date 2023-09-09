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Отель Роналду стал убежищем для выживших при землетрясении в Марокко

вчера, 21:23

В ночь на 9 сентября в Марокко произошло землетрясение, в результате которого, по последним данным, погибло 1037 человек, а ещё 1204 получили ранения.

Отель нападающего Криштиану Роналду Pestana CR7 Marrakech стал одним из тех мест, в которых выжившие люди смогли поселиться после стихийного бедствия.

Нам удалось добиться того, чтобы отель Криштиану Роналду, который находится на окраине, предоставил нам номер. Мы проспали всю ночь на улице, а в семь утра нам сказали, что да, мы можем подойти, — рассказала гражданка Испании Ирен Сейшас.

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Все комментарии
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 04:11
Заголовок таков что хочется написать похвалы Роналду.
Убежище для пострадавших от землетрясение... Тоесть массовое. Тоесть взяли и увеличили койкоместа в каждом номере в 5 раз, не важно хоть надувными матрацами, увеличили столы стулья в столовой .... Итак далее...

Читаешь статью и понимаешь что минуту назад читая заголовок подумал совсем далеко, высоко... Нам удалось добиться... чтобы нам предоставили номер, после ночи на улице, и кому?? Гражданке Испании.

Ну и как это назвать убежищем для пострадавших??
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:19
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
    сегодня в 00:00, ред.
    "Я отреагировал на два факта : ночевали на улице и пустили только утром. "

    Ты отреагировал ? Ну и в чём посыл твоей реакции ? В этом, чтоль: "Авейру столько думал?.. Или просил его не беспокоить до утра?" Если да, тогда кто из нас двоих больше додумывает исходя из авторских двух строчек, уважаемый ?!) А если нет, тогда к чему твоё Пфф ? Сам спросил про Авейру и сам же ЗА НЕГО ответил ?))
    Ты уж определись чуток.
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 23:34
    Красавчик Рон!! Он всегда людям помагает, не остается в стороне. Гном бы зажал. Он даже запретил самолетам над своим домом летать.
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 23:33, ред.
    Уважаемый, у тебя больше сведений, чем у автора, который написал два строчки в статье по данному факту?.. Или ты сам додумал остальное так, как тебе хочется?. Я отреагировал на два факта : ночевали на улице и пустили только утром. Это отвратительно. По-моему. Если ты не согласен - не надо мне навязывать своё мнение. Оно мне не интересно. Иркутск и страну этого города оставь себе. Надеюсь не обидел.. Отвечать мне не обязательно. И даже нежелательно.. Пфф.. 👎.
    Порк 1
    Порк 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 23:24
    Ладно еще Рона гнобить на футбольные темы. Но это!!! О многом говорит. Не обращай внимания.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
    вчера в 22:33, ред.
    Что тебя тут удивляет ?
    Люди обратились за помощью вечером и как появилась возможность, их заселили. Причём бесплатно. А по времени так и вовсе администрация отеля сработала крайне оперативно, потому как найти, освободить / подготовить номер за такой короткий промежуток времени, не так просто.
    В общем..., если подытожить: не захотели бы, не заселили бы ни вечером, ни утром, ни через неделю/месяц...

    А вот твой " Пфф" скорее применим к родному отечеству. Когда в Иркутске в 2019-м после наводнения десятки тысяч россиян остались без крыши над головой, ни одна местная рыгаловка/ ночлежка даже х...ем не повела, чтоб людей приютить..., не говоря о миллиардерах России, которым ваще было до пи...ды на проблемы местных "народов Конго".
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 22:19
    Ночь - на улице, а потом пустили.. Авейру столько думал?.. Или просил его не беспокоить до утра?.. Пфф.. 👎..
    протон
    протон
    вчера в 22:04
    Достойный поступок! Когда такая беда - всё остальное не имеет никакого значения!
    Респект Криштиану. Он всегда славился большим сердцем. Помогает бедным, больным и жертвует в благотворительность. Сейчас самое главное оставить обиды на второй план и протянуть руку помощи нуждающимся. Опыт у России тоже есть в этом направлении.
    Сп62
    Сп62
    вчера в 22:00
    Как-будто кара небесная идёт. Турция, Мексика, теперь Марокко. И огромное количество жертв. Вот где нужна реальная взаимопомощь стран, а не на самитах.
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 21:34, ред.
    Роналду спасет человеческие жизни, а Гном все рушит.
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 21:27
    ПО тексту трудно сказать,насколько эта акция благотворительная.Если "добились",значит им не совсем рады,да ещё и ночь бедовали на улице.В семь утра мало кто выселяется,ибо расчётный час у всех практически одинаков.Но "рекламщики" сразу схватились и единичный случай провозглашают нормой.Хорошо,если всё не так...
    протон
    протон
    вчера в 21:25
    Пострадавшим - здоровья, семьям погибших - огромных сил!
    Гость
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