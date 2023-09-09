Отель Роналду стал убежищем для выживших при землетрясении в Марокко

В ночь на 9 сентября в Марокко произошло землетрясение, в результате которого, по последним данным, погибло 1037 человек, а ещё 1204 получили ранения.
Отель нападающего Криштиану Роналду Pestana CR7 Marrakech стал одним из тех мест, в которых выжившие люди смогли поселиться после стихийного бедствия.
Нам удалось добиться того, чтобы отель Криштиану Роналду, который находится на окраине, предоставил нам номер. Мы проспали всю ночь на улице, а в семь утра нам сказали, что да, мы можем подойти, — рассказала гражданка Испании Ирен Сейшас.
Люди обратились за помощью вечером и как появилась возможность, их заселили. Причём бесплатно. А по времени так и вовсе администрация отеля сработала крайне оперативно, потому как найти, освободить / подготовить номер за такой короткий промежуток времени, не так просто.
В общем..., если подытожить: не захотели бы, не заселили бы ни вечером, ни утром, ни через неделю/месяц...
А вот твой " Пфф" скорее применим к родному отечеству. Когда в Иркутске в 2019-м после наводнения десятки тысяч россиян остались без крыши над головой, ни одна местная рыгаловка/ ночлежка даже х...ем не повела, чтоб людей приютить..., не говоря о миллиардерах России, которым ваще было до пи...ды на проблемы местных "народов Конго".
Люди обратились за помощью вечером и как появилась возможность, их заселили. Причём бесплатно. А по времени так и вовсе администрация отеля сработала крайне оперативно, потому как найти, освободить / подготовить номер за такой короткий промежуток времени, не так просто.
В общем..., если подытожить: не захотели бы, не заселили бы ни вечером, ни утром, ни через неделю/месяц...
А вот твой " Пфф" скорее применим к родному отечеству. Когда в Иркутске в 2019-м после наводнения десятки тысяч россиян остались без крыши над головой, ни одна местная рыгаловка/ ночлежка даже х...ем не повела, чтоб людей приютить..., не говоря о миллиардерах России, которым ваще было до пи...ды на проблемы местных "народов Конго".