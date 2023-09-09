Отель Роналду стал убежищем для выживших при землетрясении в Марокко

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вчера, 21:23

В ночь на 9 сентября в Марокко произошло землетрясение, в результате которого, по последним данным, погибло 1037 человек, а ещё 1204 получили ранения.

Отель нападающего Pestana CR7 Marrakech стал одним из тех мест, в которых выжившие люди смогли поселиться после стихийного бедствия.

Нам удалось добиться того, чтобы отель Криштиану Роналду, который находится на окраине, предоставил нам номер. Мы проспали всю ночь на улице, а в семь утра нам сказали, что да, мы можем подойти, — рассказала гражданка Испании Ирен Сейшас.