Агент Тавареша дал комментарий о восстановлении игрока после травмы

Педро Тракино, агент защитника «Спартака» Томаша Тавареша, ответил на вопрос о ходе восстановления игрока после травмы.
Восстановление Томаша идет хорошо. Когда именно он вернется на поле — решать «Спартаку». Но Тавареш очень сильно ждет этот момент. Он хочет как можно быстрее вернуться к команде.
Но учитывая, что эта тяжёлая травма у него уже вторая за два года
(подобную травму он получил выступая за "Базель" в 1922 г.,)
возникает озабоченность по поводу "хрустальности" этого игрока
с одной стороны, а с другой стороны, удастся ли ему
выйти на свой прежний игровой уровень?
В футболе немало примеров, когда игроки после таких тяжёлых травм
(тот же Ромуло), так и не могли вернуть прежнюю игровую форму.
Но учитывая, что эта тяжёлая травма у него уже вторая за два года
(подобную травму он получил выступая за "Базель" в 1922 г.,)
возникает озабоченность по поводу "хрустальности" этого игрока
с одной стороны, а с другой стороны, удастся ли ему
выйти на свой прежний игровой уровень?
В футболе немало примеров, когда игроки после таких тяжёлых травм
(тот же Ромуло), так и не могли вернуть прежнюю игровую форму.