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Агент Тавареша дал комментарий о восстановлении игрока после травмы

вчера, 18:30

Педро Тракино, агент защитника «Спартака» Томаша Тавареша, ответил на вопрос о ходе восстановления игрока после травмы.

Восстановление Томаша идет хорошо. Когда именно он вернется на поле — решать «Спартаку». Но Тавареш очень сильно ждет этот момент. Он хочет как можно быстрее вернуться к команде.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
вчера в 20:08, ред.
Здоровья, конечно и скорейшего возвращения в строй Товарешу.
Но учитывая, что эта тяжёлая травма у него уже вторая за два года
(подобную травму он получил выступая за "Базель" в 1922 г.,)
возникает озабоченность по поводу "хрустальности" этого игрока
с одной стороны, а с другой стороны, удастся ли ему
выйти на свой прежний игровой уровень?
В футболе немало примеров, когда игроки после таких тяжёлых травм
(тот же Ромуло), так и не могли вернуть прежнюю игровую форму.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:04
Пусть возвращается,ато Спартак совсем потух!
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:57
Иногда агент футболиста блефует - пиарится, чтобы найти выгодный контракт для подопечного..
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