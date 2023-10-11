Агент Тавареша дал комментарий о восстановлении игрока после травмы

Педро Тракино, агент защитника «Спартака» , ответил на вопрос о ходе восстановления игрока после травмы.

Восстановление Томаша идет хорошо. Когда именно он вернется на поле — решать «Спартаку». Но Тавареш очень сильно ждет этот момент. Он хочет как можно быстрее вернуться к команде.