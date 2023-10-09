Глушенков и Карпукас пропустят октябрьские матчи сборной

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вчера, 15:07

Полузащитники «Локомотива» и пропустят матчи сборной России с Камеруном и Кенией по медицинским показателям. Об этом сообщил старший врач главной команды страны Владимир Хайтин.

Максим Глушенков прибыл в расположение сборной команды с мышечным дискомфортом. После проведённого дополнительного обследования совместно с медицинским штабом «Локомотива» тренерским и медицинским штабами сборной принято решение отпустить Максима Глушенкова в расположение клуба с целью полноценного восстановления и предотвращения возможности травматизма. Что касается Артёма Карпукаса, то по согласованию с ФК «Локомотив» по медицинским причинам решено не вызывать его на текущий сбор.

Напомним, 12 октября сборная России сыграет в Москве со сборной Камеруна, а 16 октября в Турции со сборной Кении.