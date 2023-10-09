Глушенков и Карпукас пропустят октябрьские матчи сборной

Полузащитники «Локомотива» Максим Глушенков и Артём Карпукас пропустят матчи сборной России с Камеруном и Кенией по медицинским показателям. Об этом сообщил старший врач главной команды страны Владимир Хайтин.
Максим Глушенков прибыл в расположение сборной команды с мышечным дискомфортом. После проведённого дополнительного обследования совместно с медицинским штабом «Локомотива» тренерским и медицинским штабами сборной принято решение отпустить Максима Глушенкова в расположение клуба с целью полноценного восстановления и предотвращения возможности травматизма.
Что касается Артёма Карпукаса, то по согласованию с ФК «Локомотив» по медицинским причинам решено не вызывать его на текущий сбор.
Напомним, 12 октября сборная России сыграет в Москве со сборной Камеруна, а 16 октября в Турции со сборной Кении.
Онана из МЮ, Шупо-Мотинг из Баварии, Ангисса из Наполи, и ещё несколько игроков европейских команд.
Россия, я напомню, не смогла обыграть Катар, который на 20 (!) позиций ниже Камеруна.
ТОЧНО ли релевантно нам называть Камерун "банановой республикой по футбольным меркам"? Или, может быть, для начала надо научиться подобных соперников обыгрывать, прежде чем нос задирать?
Рано или поздно сборная вернётся к международным матчам, и те, кому сейчас 20-21-22 - имеют шансы составлять основу сборной лет через 5. Да и игроки типа Головина и Миранчука к тому времени ещё не завершат карьеру. Сейчас - полно времени, чтобы наигрывать этих 20-21-22-летних друг с другом.
Онана из МЮ, Шупо-Мотинг из Баварии, Ангисса из Наполи, и ещё несколько игроков европейских команд.
Россия, я напомню, не смогла обыграть Катар, который на 20 (!) позиций ниже Камеруна.
ТОЧНО ли релевантно нам называть Камерун "банановой республикой по футбольным меркам"? Или, может быть, для начала надо научиться подобных соперников обыгрывать, прежде чем нос задирать?
Рано или поздно сборная вернётся к международным матчам, и те, кому сейчас 20-21-22 - имеют шансы составлять основу сборной лет через 5. Да и игроки типа Головина и Миранчука к тому времени ещё не завершат карьеру. Сейчас - полно времени, чтобы наигрывать этих 20-21-22-летних друг с другом.