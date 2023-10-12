«Барселона» сделала заявление по «делу Негрейры»

«Барселона» опубликовала заявление по поводу расследования в отношении клуба в связи с подозрениями во взяточничестве.

В свете опубликованной сегодня информации о промежуточном постановлении суда ФК «Барселона» хотел бы напомнить о том, что выступает в качестве частного истца в процедуре, начатой по так называемому делу «делу Негрейры», чтобы защитить организацию от потенциального преступления незаконного управления в течение периода расследования.

Клуб предпочёл сделать это с самого начала, чтобы занять позицию в отношении платежей третьим лицам, учитывая, что организация убеждена в том, что преступление спортивной коррупции не было совершено.

«Барса» вновь заявляет, что в течение многих лет пользовалась техническими услугами по вопросам судейства и игроков, и что существуют материалы, подтверждающие этот факт. Все эти материалы были использованы для улучшения подготовки к профессиональным футбольным матчам, имеются счета на оплату компании, предоставляющей эти услуги, а все оставшиеся материалы недавно были переданы в суд, где проводится расследование.

Согласно мандату президента Лапорты, каждый платёж производился единственной компании, ответственной за эту услугу, а не третьим лицам или компаниям.

К сожалению, изданный вчера указ содержит мнения и оценочные суждения, ставящие под сомнение этику президента Лапорты, тогда как:

1) расследование ведётся в отношении ФК «Барселона», а не действующего президента;

2) клуб имеет право на защиту в процессе;

3) потенциально клуб также может оказаться потерпевшей стороной.

Следует также помнить, что дело находится на досудебной стадии, а личные суждения, изложенные в указе, просто создали ещё большую путаницу среди общественного мнения, нанеся после публикации серьёзный ущерб имиджу клуба и его президента, хотя, вероятно, невольно.

В любом случае клуб во главе со своим президентом продолжит защищать законные интересы организации через своих юристов, занимающихся юридическими вопросами в этой процедуре.