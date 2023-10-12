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«Барселона» сделала заявление по «делу Негрейры»

вчера, 08:59

«Барселона» опубликовала заявление по поводу расследования в отношении клуба в связи с подозрениями во взяточничестве.

В свете опубликованной сегодня информации о промежуточном постановлении суда ФК «Барселона» хотел бы напомнить о том, что выступает в качестве частного истца в процедуре, начатой по так называемому делу «делу Негрейры», чтобы защитить организацию от потенциального преступления незаконного управления в течение периода расследования.

Клуб предпочёл сделать это с самого начала, чтобы занять позицию в отношении платежей третьим лицам, учитывая, что организация убеждена в том, что преступление спортивной коррупции не было совершено.

«Барса» вновь заявляет, что в течение многих лет пользовалась техническими услугами по вопросам судейства и игроков, и что существуют материалы, подтверждающие этот факт. Все эти материалы были использованы для улучшения подготовки к профессиональным футбольным матчам, имеются счета на оплату компании, предоставляющей эти услуги, а все оставшиеся материалы недавно были переданы в суд, где проводится расследование.

Согласно мандату президента Лапорты, каждый платёж производился единственной компании, ответственной за эту услугу, а не третьим лицам или компаниям.

К сожалению, изданный вчера указ содержит мнения и оценочные суждения, ставящие под сомнение этику президента Лапорты, тогда как:

1) расследование ведётся в отношении ФК «Барселона», а не действующего президента;
2) клуб имеет право на защиту в процессе;
3) потенциально клуб также может оказаться потерпевшей стороной.

Следует также помнить, что дело находится на досудебной стадии, а личные суждения, изложенные в указе, просто создали ещё большую путаницу среди общественного мнения, нанеся после публикации серьёзный ущерб имиджу клуба и его президента, хотя, вероятно, невольно.

В любом случае клуб во главе со своим президентом продолжит защищать законные интересы организации через своих юристов, занимающихся юридическими вопросами в этой процедуре.

Наконец, ещё раз подчеркнём, что, по мнению клуба, данные действия против руководства не случайны, поскольку ФК «Барселона» продолжает подвергаться внешним атакам в рамках кампании по запятнанию имени клуба на основе фактов, которые до сих пор остаются необоснованными и целью является дестабилизация клуба во всех сферах, будь то спортивная, финансовая или социальная.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:31
Если Барсу оправдают, то появится удобный прецедент для других клубов. В общем можно будет теперь спокойно, без всякого риска подкупить любого футбольного судью. Перечисляешь арбитру на счёт заранее оговоренную сумму взятки, а в платеже указываешь: "за консультацию". Всё, не подкопаешься.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 11:04
Много буков чтоб запутать
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 11:02
Барса много болтает.. Хотя там болтать уже нечем.. Хе..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:26
Да что там говорить, все клубы так делают, переводят 7.5 миллионов судье, это общемировая практика, Рафик не уиноуат!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:09
В концовке Барса окажется потерпевшей стороной!
idres
idres
вчера в 09:18
Это Перес одевал маски президентов Барселоны и давал деньги Афроамериканейре. Доказательством выступает второй фильм Миссии невыполнимой.... :))))
shlomo
shlomo
вчера в 09:14
Теперь в работу вступают юристы всех мастей.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:13
Да не известно сколько ещё продлится эта тяжба...
Вещий
Вещий
вчера в 09:04
Много написано, но что будет по факту посмотрим...
Гость
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