Агент Проведеля отреагировал на слова тренера вратарей сборной России

Агент вратаря «Лацио» Джованни Рава прокомментировал слова тренера вратарей сборной России о том, что игрок отказался общаться по поводу возможного вызова в национальную команду.

Ничего не знаю о том, что сказал Кафанов. Вы говорите мне вещи, которые я слышу впервые. Иван никогда мне не говорил, что его звал в сборную России тренер вратарей. Как я уже говорил, у Проведеля есть итальянское гражданство, поэтому он не смог бы быть вызван в сборную России. У него нет ни паспорта, ни гражданства РФ .

Иван не может быть вызван в сборную России, так же как не может быть вызван Францией, Испанией или Бразилией, поскольку не имеет гражданства этих стран. Подчёркиваю, что Проведель имеет только итальянское гражданство и только итальянский паспорт. Я не понимаю, почему вы продолжаете писать про Ивана.