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Агент Проведеля отреагировал на слова тренера вратарей сборной России

вчера, 18:37

Агент вратаря «Лацио» Ивана Проведеля Джованни Рава прокомментировал слова тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова о том, что игрок отказался общаться по поводу возможного вызова в национальную команду.

Ничего не знаю о том, что сказал Кафанов. Вы говорите мне вещи, которые я слышу впервые. Иван никогда мне не говорил, что его звал в сборную России тренер вратарей. Как я уже говорил, у Проведеля есть итальянское гражданство, поэтому он не смог бы быть вызван в сборную России. У него нет ни паспорта, ни гражданства РФ.

Иван не может быть вызван в сборную России, так же как не может быть вызван Францией, Испанией или Бразилией, поскольку не имеет гражданства этих стран. Подчёркиваю, что Проведель имеет только итальянское гражданство и только итальянский паспорт. Я не понимаю, почему вы продолжаете писать про Ивана.

Голкипер родился в Италии, но имеет русские корни.

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Viollator
Viollator
сегодня в 08:05
Карпюк дельфинов любит, дельфинсчегов надо искать
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 21:51
Не факт что он бы согласился.
adekvat
adekvat
вчера в 20:26
Сборной Карпина только вратарей и не хватает.
kazakoff
kazakoff
вчера в 19:55
Паспорт сделать не проблема, корни то есть, да и родственники тоже, сам Иван говорил
А что по поводу вызова, то Проведеля никто не вёл и не разговаривали про сборную с ним
Так что теперь кусаем локти, да и начал Иван вызываться в сборную Италии
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:54, ред.
Сначала нужно решить вопрос участия нашей Сборной в официальных международных матчах, а потом уже искать по всему миру игроков с российским гражданством для нашей главной команды. И потом, как будто у нас сейчас нет достойных вратарей кроме как какого-то там посредственного итальянца-Проведелы(восемь игр - двенадцать голов).
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:53
КАфанова спросите,и Валерку тоже.
Гость
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