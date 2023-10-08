Дзюба отреагировал на слухи о конфликте с Галактионовым

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба после матча с «Уралом» (2:2) высказался о слухах касательно своего конфликта с главным тренером команды Михаилом Галактионовым.
Сделал фирменное приветствие и пошел праздновать к Санычу и Михалычу, потому что это люди, которых я очень уважаю. Люди, которые для меня авторитеты, и я всегда за них. С Санычем знаком еще с Томска, с Михалычем познакомились здесь, я за него до конца, и он это знает. Кто бы что ни говорил, много разговоров, что конфликт у нас с ним или еще что-то.
Понятно,что человек он эпатажно-весёлый и склочный,но какое отношение это имеет к его игре?Вообще трудно разделить,что он в системе человеческих отношений делает случайно,а что-намеренно. Но футболист он яркий,знаковый,по нашим меркам,да и не только.А от ненависти(или,извините-глупости),обиды,разочарования можно писать,как "от него отскакиваем мяч","без Халка он-никто" и прочие уничижающие вещи.
Понятно,что человек он эпатажно-весёлый и склочный,но какое отношение это имеет к его игре?Вообще трудно разделить,что он в системе человеческих отношений делает случайно,а что-намеренно. Но футболист он яркий,знаковый,по нашим меркам,да и не только.А от ненависти(или,извините-глупости),обиды,разочарования можно писать,как "от него отскакиваем мяч","без Халка он-никто" и прочие уничижающие вещи.