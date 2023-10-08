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Дзюба отреагировал на слухи о конфликте с Галактионовым

вчера, 10:34

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба после матча с «Уралом» (2:2) высказался о слухах касательно своего конфликта с главным тренером команды Михаилом Галактионовым.

Сделал фирменное приветствие и пошел праздновать к Санычу и Михалычу, потому что это люди, которых я очень уважаю. Люди, которые для меня авторитеты, и я всегда за них. С Санычем знаком еще с Томска, с Михалычем познакомились здесь, я за него до конца, и он это знает. Кто бы что ни говорил, много разговоров, что конфликт у нас с ним или еще что-то.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 15:58
Такое ощущение, что под дудку Рукаки Физруктионов пляшет. В общем добра не жди...
112910415
112910415
вчера в 14:55
добрый, славный парень
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 14:37
Это просто-убери Дзюбу с поля! А это не просто...
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 13:43
А так же не оставляет гл.тренеру выбора в плане выбора рисунка игры. Везде свои + и -.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 12:07
Главное,что он ею сбрасывает мячи партнёрам,иногда забивает и помогает "Локо" занимать текущее высокое место,после провала полутора сезонов.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 12:06
А писать о нём,в контексте высказанного,не унижает ваше достоинство?Вы его уже "прослушали" и среагировали...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:04, ред.
Совершенно не разделяю скепсиса по поводу отношений Дзюбы и Галактионова.Его взаимоотношения с любым тренером любого клуба,в котором он играл,описываются привычной максимой "люблю-ненавижу" и зависят от текущего положения игрока в команде и результатов.Которые везде(кто бы что там ни говорил) во многом зависят от его формы и игрового тонуса.
Понятно,что человек он эпатажно-весёлый и склочный,но какое отношение это имеет к его игре?Вообще трудно разделить,что он в системе человеческих отношений делает случайно,а что-намеренно. Но футболист он яркий,знаковый,по нашим меркам,да и не только.А от ненависти(или,извините-глупости),обиды,разочарования можно писать,как "от него отскакиваем мяч","без Халка он-никто" и прочие уничижающие вещи.
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:03
Этого игрочишку слушать, себя не уважать. Ему самое место в рекламе клоунов...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 11:31
Чуть не прослезился, читая... Человек с большим сердцем и пустой башкой)
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:12
Добрейшей души человек, - Дзюбашка !)
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