Дзюба отреагировал на слухи о конфликте с Галактионовым

Нападающий «Локомотива» после матча с «Уралом» (2:2) высказался о слухах касательно своего конфликта с главным тренером команды .

Сделал фирменное приветствие и пошел праздновать к Санычу и Михалычу, потому что это люди, которых я очень уважаю. Люди, которые для меня авторитеты, и я всегда за них. С Санычем знаком еще с Томска, с Михалычем познакомились здесь, я за него до конца, и он это знает. Кто бы что ни говорил, много разговоров, что конфликт у нас с ним или еще что-то.