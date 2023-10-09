Самир Насри подвергся критике со стороны болельщика

Экс-полузащитник сборной Франции работал в качестве эксперта на матче АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» (1:0).

Один из болельщиков домашней команды в грубой форме высказал критику в адрес француза. Комментатор Сэм Маттерфейс описал эпизод:

Здесь болельщик, который кричит на Насри прямо сейчас. Самир лишь выполняет свою работу, не нужно ему мешать.

Тут должно быть больше стюардов, которые следят за тем, чтобы такого не происходило.