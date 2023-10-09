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Самир Насри подвергся критике со стороны болельщика

вчера, 11:59
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Экс-полузащитник сборной Франции Самир Насри работал в качестве эксперта на матче АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» (1:0).

Один из болельщиков домашней команды в грубой форме высказал критику в адрес француза. Комментатор Сэм Маттерфейс описал эпизод:

Здесь болельщик, который кричит на Насри прямо сейчас. Самир лишь выполняет свою работу, не нужно ему мешать.

Тут должно быть больше стюардов, которые следят за тем, чтобы такого не происходило.

Насри выступал по ходу карьеры и за «канониров», и за «горожан».

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Все комментарии
FRZZ
FRZZ
вчера в 13:43
Был хорошим футболистом
.
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 12:52
Насри под себя…мяч убрал
Гость
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