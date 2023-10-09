Самир Насри подвергся критике со стороны болельщика

Экс-полузащитник сборной Франции Самир Насри работал в качестве эксперта на матче АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» (1:0).
Один из болельщиков домашней команды в грубой форме высказал критику в адрес француза. Комментатор Сэм Маттерфейс описал эпизод:
Здесь болельщик, который кричит на Насри прямо сейчас. Самир лишь выполняет свою работу, не нужно ему мешать.
Тут должно быть больше стюардов, которые следят за тем, чтобы такого не происходило.
Насри выступал по ходу карьеры и за «канониров», и за «горожан».
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