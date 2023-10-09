К Уокеру не применят санкций после эпизода с тренером «Арсенала»

Футбольная ассоциация Англии (ФА) не станет предпринимать никаких действий после инцидента с участием защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера и тренера «Арсенала» Николаса Жовера.
Лондонцы на своём поле выиграли со счётом 1:0 в матче 8-го тура АПЛ. После финального свистка футболист «горожан» отказался от предложения специалиста пожать руку. Уходя с поля, он на повышенных тонах что-то выговаривал тренеру «канониров», тыча в него пальцем. В ситуацию вмешался партнёр Уокера по команде Эрлинг Холанд, служба безопасности стадиона «Эмирейтс», а также другие игроки, сотрудники и тренеры обеих клубов.
Руководящий орган принял решение не рассматривать данный эпизод из-за быстрого разрешения ситуации.
Еще в британских источниках нашел инфу, где бурно обсуждают вот что "Майкл Оливер, который «чисто случайно» не удалил Ковачича вчера, был на днях в ОАЭ и судил их местную лигу. Этой лигой управляет компания и люди, которые владеют «Манчестер Сити».....как то так
Еще в британских источниках нашел инфу, где бурно обсуждают вот что "Майкл Оливер, который «чисто случайно» не удалил Ковачича вчера, был на днях в ОАЭ и судил их местную лигу. Этой лигой управляет компания и люди, которые владеют «Манчестер Сити».....как то так