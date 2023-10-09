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К Уокеру не применят санкций после эпизода с тренером «Арсенала»

вчера, 17:52
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Футбольная ассоциация Англии (ФА) не станет предпринимать никаких действий после инцидента с участием защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера и тренера «Арсенала» Николаса Жовера.

Лондонцы на своём поле выиграли со счётом 1:0 в матче 8-го тура АПЛ. После финального свистка футболист «горожан» отказался от предложения специалиста пожать руку. Уходя с поля, он на повышенных тонах что-то выговаривал тренеру «канониров», тыча в него пальцем. В ситуацию вмешался партнёр Уокера по команде Эрлинг Холанд, служба безопасности стадиона «Эмирейтс», а также другие игроки, сотрудники и тренеры обеих клубов.

Руководящий орган принял решение не рассматривать данный эпизод из-за быстрого разрешения ситуации.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:15
Не рассматривайте это как нытье, это просто наблюдение болельщика АПЛ со стажем.... когда МЮ времен САФ был гегемоном английского футбола, им многое прощалось, да и тянули порой их судьи, а сейчас тоже самое происходит с МС, не то что бы тянут, но прощается то, что другим бы не простили, взять хотя бы эпизоды с фолами Ковачича, будь это Джака, матчей 5 бы пропустил еще за первый фол....
Еще в британских источниках нашел инфу, где бурно обсуждают вот что "Майкл Оливер, который «чисто случайно» не удалил Ковачича вчера, был на днях в ОАЭ и судил их местную лигу. Этой лигой управляет компания и люди, которые владеют «Манчестер Сити».....как то так
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:49
"Если мы не дали Ковачичу красную за игру прямой ногой, а потом вторую жёлтую опять за опасный подкат, неужели думаете, что мы накажем Уолкера за тыкание или мат в адрес тренера?" - резюмировал Оливер .
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:08
Будь он игрок Ливерпуля давно наказали бы
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:56
Ну хоть к кому то санкции не применят...)))
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