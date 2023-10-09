К Уокеру не применят санкций после эпизода с тренером «Арсенала»

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вчера, 17:52

Футбольная ассоциация Англии ( ФА ) не станет предпринимать никаких действий после инцидента с участием защитника «Манчестер Сити» и тренера «Арсенала» Николаса Жовера.

Лондонцы на своём поле выиграли со счётом 1:0 в матче 8-го тура АПЛ . После финального свистка футболист «горожан» отказался от предложения специалиста пожать руку. Уходя с поля, он на повышенных тонах что-то выговаривал тренеру «канониров», тыча в него пальцем. В ситуацию вмешался партнёр Уокера по команде Эрлинг Холанд, служба безопасности стадиона «Эмирейтс», а также другие игроки, сотрудники и тренеры обеих клубов.

Руководящий орган принял решение не рассматривать данный эпизод из-за быстрого разрешения ситуации.