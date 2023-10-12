Агент Витора Роке сообщил, что форвард станет игроком «Барселоны» в январе

1697101854

вчера, 12:10

Агент нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Андре Кюри сообщил RAC1, что игрок перейдёт в «Барселону» в январе 2024 года.

Летом клубы договорились о трансфере форварда за 35 млн евро. Футболист должен был присоединиться к каталонцам следующим летом, так как «сине-гранатовые» не смогли зарегистрировать его сразу из-за правил финансового фэйр-плей, установленных Ла Лигой.

Всё готово для того, чтобы Витор Роке подписал контракт с «Барселоной» в январе 2024 года. Всё согласовано с клубами и игроком. Никто мне не говорил ничего другого, поэтому Витор Роке будет в спортивном проекте «Барселоны» в январе 2024 года.

В настоящее время Роке проходит лечение травмы лодыжки, которую получил в матче с «Интернасьоналом». Сообщалось, что он может выбыть на три месяца, но агент сказал, что бразилец восстанавливается с опережением графика и должен прийти в форму в течение месяца.