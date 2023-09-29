Дорогие дебютанты грандов АПЛ. Кайседо, Хаверц и Онана под ударом критики

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вчера, 22:32

Тяжелый старт дорогих футболистов.

Кай Хаверц («Арсенал», 75 млн евро)

Получил кличку «Агент 007», которую до него носил Мудрик, вингер «Челси». Немец перешел из этого клуба в «Арсенал», но в первых семи матчах у Хаверца было 0 голов и 0 ассистов. Конечно, Кай титулованный футболист, даже в составе «Арсенала» смог выиграть Суперкубок Англии. «Канониры» обыграли «Манчестер Сити» в серии пенальти. Вот только Хаверц не принес пользы в девяти первых матчах за новую команду. Артета поступил, как любят тренеры клубов с огромным трансферным бюджетом. Микелю все говорили, что Хаверц не нужен и не поможет, но испанец заставил боссов заплатить 75 млн евро. Каждому наставнику с амбициями хочется доказать футбольные знания и показать вкус. Гвардиола тоже любит похожие трансферы. Хосеп честно признался, что не выжимает из хавбека Филлипса хороший футбол в «Манчестер Сити». А Хаверц может провалиться в «Арсенале», ведь «новым Мюллерам» непросто найти клуб, где нужны люди их формата без чистой позиции.

Андре Онана («Манчестер Юнайтед», 52.5 млн евро)

Эрик тен Хаг очень странный мужчина. Санчо опоздал на тренировку и отказался извиняться, а голландский тренер МЮ не хочет говорить об английском вингере команды. Бразилец Антони обвиняется в избиении нескольких женщин, но в МЮ вернули его в состав. Где логика и уважение к клубному величию «красных дьяволов»? Вот так и покупка Онаны лишена логики. Голкипер был нужен тен Хагу, поскольку Де Хеа плохо играет ногами? Но Эрик выбрал вратаря, который совершает нелепые ошибки, чем камерунец сразу занялся в футболке МЮ . Это точно не второй ван дер Сар для английского клуба. Не всем бывшим вратарям «Аякса» суждено успешно заиграть в Манчестере.

Мойсес Кайседо («Челси», 133 млн евро)

«Брайтон» на третьей строчке с 15 очками, а «Челси» на 14-м месте в АПЛ с пятью пунктами после шести сыгранных матчей. В очной встрече в Кубке Лиги «аристократы» выбили «чаек» из борьбы, но это не значит, что у Почеттино получится в сложном клубе. Отмечали, что в статистике «Челси» есть аномальные значения, которые напоминают о стоимости команды за миллиард евро. Но Кайседо, за которого вывалили 133 млн евро вместе с бонусами, пока не помог Почеттино. Энцо Фернандес, который перешел из «Бенфики» раньше, в основе, а вот его эквадорский напарник не стал «смесью Канте и Лэмпарда». Будет обидно, если в «Челси» не найдут места Кайседо. Молодой полузащитник не играл на 133 млн евро, но точно заслуживает всеобщего внимания. Мойсес умеет отбирать мяч и смело подключался к атакам в «Брайтоне», где игра отлажена лучше, чем в «Челси».

Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», 90 млн евро)

Хотя «горожане» не выиграли Суперкубок Англии и вылетели из Кубка Лиги от «Ньюкасла», у победителей ЛЧ идеальный старт в АПЛ . Но новичок Гвардиол не имеет к этому успеху прямого отношения. Молодой хорват может собирать точные передачи, играя слева в обороне, но его дебют точно не назвать невероятным. Если сравнивать с хавбеком Нуньесом и вингером Доку, то эти недешевые новички клуба Гвардиола проявили себя на старте ярче. И дело не только в позиции хорвата. Йошко выходил и в центре обороны, и на левом фланге, однако пока рано его перехваливать. Посмотрим, не придут ли ошибки, когда «Манчестер Сити» встретит самых сложных соперников.

Расмус Хёйлунд («Манчестер Юнайтед», 75 млн евро)

Надежнее было объявить трансферную охоту МЮ на опытного нападающего. Но с тен Хагом, который умеет конфликтовать с футболистами, не выстроилась очередь из опытных мастеров. Двадцатилетний датчанин Хёйлунд из «Аталанты» согласился, но Кейн выбрал «Баварию», где на первое место попасть легче. А Осимхен отказался от МЮ , ведь симпатизировал в детстве не только «Барселоне», но также «Челси». Теперь у Виктора конфликт с «Наполи» из-за глупых роликов в социальных сетях клуба, но зимой тен Хаг вряд ли сможет убедить боссов МЮ заплатить огромные деньги за трансфер нигерийца. А Хёйлунд рискует не заиграть, ведь у Расмуса то травма спины, то невзрачные игры. Гол в ворота «Баварии» не убедил, что нашли нового Ван Перси, ведь у МЮ не такой сильный футбол, как в последнем сезоне тренера Фергюсона.

Бреннан Джонсон («Тоттенхэм», 55 млн евро)

Кто-то может объяснить, зачем Леви заплатил 55 млн евро за валлийского крайнего форварда? Не все парни из Уэльса это новый Бейл, поэтому решение «Тоттенхэма» может привести к разочарованию как самого футболиста – ему пока нет места в составе Постекоглу, так и его нового клуба. «Шпоры» уже привыкли, что новые игроки атаки не могут показать себя. У Ришарлисона тяжелейший дебют, хотя в команде не первый месяц. Джонсон тоже сразу не заиграл, как получилось у атакующего хавбека Мэддисона. Но если в составе также Сон, Кулусевски и Ришарлисон, то зачем команде Бреннан Джонсон? Среди самых дорогих трансферов года затесался паренек из «Ноттингем Форест», которому в 22 года будет сложно стать основным в «Тоттенхэме», ведь команда рвется в первую четверку.

Мэйсон Маунт («Манчестер Юнайтед», 64.2 млн евро)