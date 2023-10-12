Сборная России U21 и «СКА Бразилия» не выявили победителя

Сборная России U21 сыграла вничью с командой «СКА Бразилия» (2:2).
Александр Чупаёв открыл счет на 17-й минуте. Лукас Кафе забил ответный гол на 32-й. Таиллон вывел бразильцев вперед на 66-й. Вернул равенство на табло Илья Кирш на 86-й минуте.
Следующий матч россияне проведут 13 октября с командой «Палмейрас».
Сразу видно, что человек слабо знаком с предметом..
То обстоятельство, что СКА Бразил играет в молодёжном турнире Паулисты2
(типа молодёжном первенстве области) ни о чём не говорит.
Система организации футбола в Бразилии сильно отличается от нашей.
Так, в чемпионатах штатов там обязаны играть вообще все клубы.
В частности, во взрослой Паулисте выступают Палмейрас и Сантос, В Паулисте-2 Брагантино и СанПаулу.
В молодёжном чемпионате Паулиста соперниками СКА Бразил являются
молодёжные составы СанПаулу, Брагантино, Итуано, ПонтеПрета.
Сам клуб СКА Бразил даже не имеет взрослой команды и создан специально
как молодёжная академия для выращивания игроков в интересах именитых клубов.
Вроде нашей Коноплёвки.
Так что не так уж слаб сегоняшний соперник сб.России, а она отнюдь не настолько уж презренна..)
Сразу видно, что человек слабо знаком с предметом..
То обстоятельство, что СКА Бразил играет в молодёжном турнире Паулисты2
(типа молодёжном первенстве области) ни о чём не говорит.
Система организации футбола в Бразилии сильно отличается от нашей.
Так, в чемпионатах штатов там обязаны играть вообще все клубы.
В частности, во взрослой Паулисте выступают Палмейрас и Сантос, В Паулисте-2 Брагантино и СанПаулу.
В молодёжном чемпионате Паулиста соперниками СКА Бразил являются
молодёжные составы СанПаулу, Брагантино, Итуано, ПонтеПрета.
Сам клуб СКА Бразил даже не имеет взрослой команды и создан специально
как молодёжная академия для выращивания игроков в интересах именитых клубов.
Вроде нашей Коноплёвки.
Так что не так уж слаб сегоняшний соперник сб.России, а она отнюдь не настолько уж презренна..)