Сборная России U21 и «СКА Бразилия» не выявили победителя

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вчера, 18:17

Сборная России U21 сыграла вничью с командой « СКА Бразилия» (2:2).

Александр Чупаёв открыл счет на 17-й минуте. Лукас Кафе забил ответный гол на 32-й. Таиллон вывел бразильцев вперед на 66-й. Вернул равенство на табло Илья Кирш на 86-й минуте.

Следующий матч россияне проведут 13 октября с командой «Палмейрас».