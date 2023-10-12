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Сборная России U21 и «СКА Бразилия» не выявили победителя

вчера, 18:17

Сборная России U21 сыграла вничью с командой «СКА Бразилия» (2:2).

Александр Чупаёв открыл счет на 17-й минуте. Лукас Кафе забил ответный гол на 32-й. Таиллон вывел бразильцев вперед на 66-й. Вернул равенство на табло Илья Кирш на 86-й минуте.

Следующий матч россияне проведут 13 октября с командой «Палмейрас».

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09 октября
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Все комментарии
баск
баск
вчера в 22:39
Как забавно тут распорядились судьбой СКА Бразил и российского детско-юношеского футбола)))
Сразу видно, что человек слабо знаком с предметом..

То обстоятельство, что СКА Бразил играет в молодёжном турнире Паулисты2
(типа молодёжном первенстве области) ни о чём не говорит.
Система организации футбола в Бразилии сильно отличается от нашей.

Так, в чемпионатах штатов там обязаны играть вообще все клубы.
В частности, во взрослой Паулисте выступают Палмейрас и Сантос, В Паулисте-2 Брагантино и СанПаулу.

В молодёжном чемпионате Паулиста соперниками СКА Бразил являются
молодёжные составы СанПаулу, Брагантино, Итуано, ПонтеПрета.
Сам клуб СКА Бразил даже не имеет взрослой команды и создан специально
как молодёжная академия для выращивания игроков в интересах именитых клубов.

Вроде нашей Коноплёвки.
Так что не так уж слаб сегоняшний соперник сб.России, а она отнюдь не настолько уж презренна..)
lotsman
lotsman
вчера в 20:42
Молодцы, не уступили бразильцам.
pmbw36d2vpw6
pmbw36d2vpw6 ответ djaich (раскрыть)
вчера в 20:36
Бразильцы априори сильнее в футболе, так что не новость.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:07
Неплохо сыграли наши ребята - молодцы!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:54
Если я правильно понимаю, в сборной любой страны собраны лучшие молодые футболисты. В сб. России я таковых не разглядел. Бегали, старались, показали всё, чему учат тренеры, но ни одной индивидуальности , на которой можно было бы остановить взгляд, не увидел. Масса одинаковых игроков со стандартным набором ТТД.
djaich
djaich
вчера в 18:53
Академия клуба "СКА Бразилия", выступающего во второй лиге штата Паулиста, и выявила и показала всю несостоятельность нашей детско-юношеской системы подготовки футболистов на уровне выдаваемой по итогу сборной. По игре бразильцы были близки к тому, чтобы ещё пару-тройку раз огорчить наших. Российские футболисты умеют выступать лишь при весьма низком общем темпе, требуют паузу для оценки действия да принятия решения и не доигрывают эпизоды до конца.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:46
Обычно товарняки так и заканчиваются, в ничью !
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