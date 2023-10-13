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Палмер: «Не умею готовить и использовать стиральную машину»

сегодня, 00:33

Полузащитник «Челси» Коул Палмер рассказал, как привыкал к жизни в Лондоне. Ранее игрок выступал за «Манчестер Сити».

Я пару недель жил в отеле, а после этого переехал и снял собственное жилье. Это непривычно и тяжело. Я не знаю, как делать большую часть дел самостоятельно, поэтому учусь.

Не умею готовить, ориентироваться в Лондоне и даже использовать стиральную машину. Дома мне стирала мама. Папа приезжал в первые пару дней, чтобы подготовить вещи для квартиры, но они все еще в Манчестере. «Челси» нанял мне повара.

Лондон отличается от Манчестера тем, насколько он большой, и за пределами поля делать что-то самостоятельно очень непросто.

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Все комментарии
ra87hxh5mk44
ra87hxh5mk44
сегодня в 09:02
По его лицу все и так понятно ……
Igo0rek
Igo0rek ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 08:27
Думаю так повара в Тарасовке и говорят футболистам
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:25
А кушать он умеет?
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 07:54
И пользоваться стиралкой, тоже?
🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭
shlomo
shlomo
сегодня в 07:44
Эх не служил он в армии... научили бы всему...:)))))
ОПС
ОПС
сегодня в 07:20
Понятно, что с деньгами можно нанять кого угодно, но что то все равно надо уметь делать.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:17
Ну пока в Челси богатые владельцы всё что угодно будут делать по дому
баск
баск
сегодня в 06:26
Ну, не испугал, нет)

Нанни, к примеру, даже писать не умеет и читает с большим трудом..)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 06:17
Ну да, борщ варить-не ногами дрыгать.
adekvat
adekvat
сегодня в 05:14
Не проблема осталось прачку нанять и домработницу.
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 04:18
Он просто не знает что такое макароны с сосисками
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:47
Главное не надо, ни чего готовить в стиральной машине - а остальное всё мелочи...)))
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