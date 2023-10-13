Палмер: «Не умею готовить и использовать стиральную машину»

Полузащитник «Челси» рассказал, как привыкал к жизни в Лондоне. Ранее игрок выступал за «Манчестер Сити».

Я пару недель жил в отеле, а после этого переехал и снял собственное жилье. Это непривычно и тяжело. Я не знаю, как делать большую часть дел самостоятельно, поэтому учусь.

Не умею готовить, ориентироваться в Лондоне и даже использовать стиральную машину. Дома мне стирала мама. Папа приезжал в первые пару дней, чтобы подготовить вещи для квартиры, но они все еще в Манчестере. «Челси» нанял мне повара.

Лондон отличается от Манчестера тем, насколько он большой, и за пределами поля делать что-то самостоятельно очень непросто.