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Черчесов рассказал, как отдыхает от тренерской работы

вчера, 19:37

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, чем занимается после ухода с поста наставника «Ференцвароша».

Я не рыбак, в баню не хожу. Провожу время с семьёй, езжу туда-сюда. Всё время надо развиваться и держать руку на пульсе. Сыплются ли предложения? Давайте без этих громких слов. Есть запросы и общение. Но если вы помните мою карьеру, то не было так, что сегодня я закончил, а завтра начал. У меня есть определённые принципы. У кого-то так получается, но это не значит, что кто-то делает лучше, а кто-то — хуже.

Ранее специалист отреагировал на слухи о возможном назначении в «Спартак».

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:26
Во многих европейских чемпионатах прошли только семь-восемь туров, а этого пока недостаточно, для тренерских отставок, но через пару недель после возобновления игр возможно пойдут первые предложения, и тогда высока вероятность обсуждения вариантов трудоустройства Станислава Саламовича.
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:09
Русалок ловят на "живца")...
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:06, ред.
Усталость может быть не только физическая...да и Черчесов уже далеко не мальчик)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:35
Что бы отдыхать наверное надо хоть немного устать....
Понимаю игроки после нагрузок отдыхают...
Но тренер...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:28
Видимо хотел, как лучше блеснуть умом, а получилось, как всегда).
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:02
А чего разве кто то на рыбалку в баню ходит?)))
Гость
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