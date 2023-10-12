Черчесов рассказал, как отдыхает от тренерской работы

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вчера, 19:37

Экс-тренер сборной России ответил на вопрос о том, чем занимается после ухода с поста наставника «Ференцвароша».

Я не рыбак, в баню не хожу. Провожу время с семьёй, езжу туда-сюда. Всё время надо развиваться и держать руку на пульсе. Сыплются ли предложения? Давайте без этих громких слов. Есть запросы и общение. Но если вы помните мою карьеру, то не было так, что сегодня я закончил, а завтра начал. У меня есть определённые принципы. У кого-то так получается, но это не значит, что кто-то делает лучше, а кто-то — хуже.

Ранее специалист отреагировал на слухи о возможном назначении в «Спартак».