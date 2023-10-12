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АПЛ опубликовала заявление на тему ситуации в Израиле и секторе Газа

вчера, 19:46

Английская Премьер-Лига выступила с заявлением касательно ситуации в Израиле и Палестине.

Премьер-Лига шокирована и опечалена эскалацией кризиса в Израиле и секторе Газа и решительно осуждает ужасные и жестокие акты насилия в отношении ни в чем не повинных гражданских лиц. Мы надеемся на мир, искренне выражаем сочувствие жертвам, их семьям и пострадавшим общинам.

В знак уважения ко всем пострадавшим футболисты, тренеры и официальные лица Премьер-Лиги наденут черные повязки и организуют минуту молчания в матчах, которые пройдут с 21 по 23 октября.

Помимо этого, Лига сделает пожертвование Британскому Красному Кресту, чтобы поддержать усилия по оказанию помощи тем, кто в ней остро нуждается.

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Перевод с premierleague.com Фото: Сайт thesun.co.uk
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