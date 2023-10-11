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Мартино рассказал о прошлом телохранителя Месси

вчера, 17:14

Главный тренер клуба «Интер Майами» Херардо Мартино ответил на вопрос о личности Яссина Чеуко, телохранителя нападающего Лионеля Месси. Ранее сообщалось, что Чеуко — бывший солдат армии США, у которого есть боевой опыт, полученный в Ираке и Афганистане.

Порядок вещей таков, что очень многие люди выдумывают истории, которые в итоге приносят их участникам неприятности.

Чеуко никогда не был в Соединенных Штатах. Он не участвовал в боевых действиях и не служил в рядах американских вооруженных сил. Все эти слухи о нем за последнее время – ложь.

Он замечательный парень, который полностью посвящает себя работе, всегда собран. Яссин — важная часть нашего коллектива.

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Все комментарии
Пунт
Пунт ответ Напрасный труд (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:17, ред.
Это тут каким боком?
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 18:02
Что-то Тата много стал болтать..
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 17:24
Боевой опыт это привилегия для телохранителя, если кто не понимает.
Гость
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