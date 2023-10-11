Главный тренер клуба «Интер Майами» ответил на вопрос о личности Яссина Чеуко, телохранителя нападающего . Ранее сообщалось, что Чеуко — бывший солдат армии США , у которого есть боевой опыт, полученный в Ираке и Афганистане.

Порядок вещей таков, что очень многие люди выдумывают истории, которые в итоге приносят их участникам неприятности.

Чеуко никогда не был в Соединенных Штатах. Он не участвовал в боевых действиях и не служил в рядах американских вооруженных сил. Все эти слухи о нем за последнее время – ложь.

Он замечательный парень, который полностью посвящает себя работе, всегда собран. Яссин — важная часть нашего коллектива.