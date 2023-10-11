Сборную Камеруна встретили в Москве караваем, который попробовал Ондуа

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сегодня, 00:35

Сборная Камеруна прибыла в Москву на товарищеский матч с командой России.

В аэропорту африканскую команду встретили песнями и караваем, который попробовал полузащитник . Хавбек с детства жил в России, сейчас он выступает за швейцарский «Серветт».

Поединок пройдёт 12 октября на домашнем стадионе «Динамо» в Москве.