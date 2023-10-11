Сборную Камеруна встретили в Москве караваем, который попробовал Ондуа

Сборная Камеруна прибыла в Москву на товарищеский матч с командой России.
В аэропорту африканскую команду встретили песнями и караваем, который попробовал полузащитник Гаэль Ондуа. Хавбек с детства жил в России, сейчас он выступает за швейцарский «Серветт».
Поединок пройдёт 12 октября на домашнем стадионе «Динамо» в Москве.
Не помню, чтобы в какой-либо стране ТАК встречали футболистов, приехавших на товарищеский матч. Те, кто додумался до такой "тёплой" встречи, не имеют чувства собственного достоинства.
Не помню, чтобы в какой-либо стране ТАК встречали футболистов, приехавших на товарищеский матч. Те, кто додумался до такой "тёплой" встречи, не имеют чувства собственного достоинства.
«Корона Российской империи, или Снова неуловимые»
«Корона Российской империи, или Снова неуловимые»