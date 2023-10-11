Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаТоварищеские матчи. Сборные 2023

Сборную Камеруна встретили в Москве караваем, который попробовал Ондуа

сегодня, 00:35
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб КамерунКамерунЗавтра в 19:00 Не начался

Сборная Камеруна прибыла в Москву на товарищеский матч с командой России.

В аэропорту африканскую команду встретили песнями и караваем, который попробовал полузащитник Гаэль Ондуа. Хавбек с детства жил в России, сейчас он выступает за швейцарский «Серветт».

Поединок пройдёт 12 октября на домашнем стадионе «Динамо» в Москве.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Агент Проведеля отреагировал на слова тренера вратарей сборной России
Вчера, 18:37
Тренер сборной Ямайки хочет видеть Гринвуда в национальной команде страны
Вчера, 00:59
«Укрощаем львов». Сборная России выпустила ролик к матчу с Камеруном
09 октября Видео
СлухиХавбек «Наполи» Зелиньски стал гражданином Италии
07 октября
Дэн Берн рассказал о своей коллекции футболок
06 октября
Ярошик рассказал о состоянии здоровья дочери
06 октября
Сортировать
Все комментарии
Doping_87
Doping_87 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 12:30
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 10:42, ред.
    Да, да, караваем... Когда я увидел это, так противно стало за наше лизоблюдство. Смотрите, мол, какие мы гостеприимные, всем рады, в том числе гостям из Африки. Фальшивые улыбки девушек с караваем, одеты в национальные костюмы. Не хватало только оркестра с тушем и здравицы в честь "дорогих" гостей.
    Не помню, чтобы в какой-либо стране ТАК встречали футболистов, приехавших на товарищеский матч. Те, кто додумался до такой "тёплой" встречи, не имеют чувства собственного достоинства.
    shlomo2
    shlomo2
    сегодня в 07:51
    Встретили, обласкали и.... главное, чтобы потом не получили по полной...
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 05:26
    Нам хлеба не жалко. Пусть наедаются.
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 05:15
    А шубы с собой привезли?
    e5j24t8an9kk
    e5j24t8an9kk
    сегодня в 02:56
    Ерунда! Негры едят людей! Люди их национальная пища!!!

    «Корона Российской империи, или Снова неуловимые»
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 02:20
    "Каравай, каравай - кого хочешь выбирай" - выбор пал на Гаэля Ондуа...)
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     