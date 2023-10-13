Дубль Роналду помог Португалии обыграть Словакию

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вчера, 23:41

Сборная Португалии обыграла сборную Словакии (3:2) в матче отбора к ЧЕ -2024.

На 18-й минуте первый гол в игре забил нападающий Португалии Гонсалу Рамуш. На 29-й минуте Криштиану Роналду с пенальти удвоил преимущество хозяев. На 69-й минуте защитник Словакии Давид Ханко отыграл один гол, однако на 72-й минуте Роналду оформил дубль. На 80-й минуте полузащитник Словакии Станислав Лоботка снова сократил отставание в счёте.

Португалия идёт на 1-м месте в группе J (21 очко), Словакия занимает 2-е место (13 очков).