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Дубль Роналду помог Португалии обыграть Словакию

вчера, 23:41
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия3 : 2Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Сборная Португалии обыграла сборную Словакии (3:2) в матче отбора к ЧЕ-2024.

На 18-й минуте первый гол в игре забил нападающий Португалии Гонсалу Рамуш. На 29-й минуте Криштиану Роналду с пенальти удвоил преимущество хозяев. На 69-й минуте защитник Словакии Давид Ханко отыграл один гол, однако на 72-й минуте Роналду оформил дубль. На 80-й минуте полузащитник Словакии Станислав Лоботка снова сократил отставание в счёте.

Португалия идёт на 1-м месте в группе J (21 очко), Словакия занимает 2-е место (13 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер сборной Португалии
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12 октября
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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 02:11
Рон продолжает быть полезным своей сборной
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 01:53
Марокко, Уругвай, США, Гана, Бельгия..
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
сегодня в 01:40
Не могли бы Вы перечислить тех, кого Вы считаете топ сборными?
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:12
Такую Португалию обыграет любой топ. Они не бойцы. На ЧЕ им ничего не светит. Медленный и не креативный Геша будет могильщиком Мартинеса и сборной..
Пунт
Пунт
вчера в 23:59
А шо там гномка в сборной? 0? Забыл занести?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:50
С победой сборной Португалии всех болельщиков этой команды!!! Сборная Португалии всё контролировала в первом тайме, но во втором тайме сборная Словакии что-то совсем по-другому начали играть. Но против Криштиану Роналду очень трудно играть, даже тогда, когда ему почти 39 лет. Дубль за сборную в таком возрасте, это очень достойный результат. Бруну Фернандеш очень хорошо разрезал оборону, когда Роналду забивал второй гол. Гол Роналду оказался победным. Заслужил звание лучшего игрока матча! Успехов и больших побед Роналду и сборной Португалии и на ЧЕ, и на ЧМ!!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 23:45
Молодец ныряльщик, ничего не скажешь.
Гость
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