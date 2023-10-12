Сборная России минимально переиграла команду Камеруна

Сборная России переиграла команду Камеруна в контрольном матче (1:0).
Гол забил Фёдор Чалов на 40-й минуте.
Россияне 16 октября сыграют со сборной Кении в товарищеском поединке.
Сборная России переиграла команду Камеруна в контрольном матче (1:0).
Гол забил Фёдор Чалов на 40-й минуте.
Россияне 16 октября сыграют со сборной Кении в товарищеском поединке.
Если говорить про сб.Камеруна, то как все африканские команды, эта сборная играет в силовой футбол, с элементами природной техничности, чего не отнять у соперника. Неплохо комбинируя, в завершающей фазе атаки, африканцы действовали слишком прямолинейно, что тоже присуще темнокожим футболистам...
Мне всегда нравились африканские сборные разных лет- Гана, Нигерия, Камерун! И, как сказал однажды гл.редактор "Футбол-Хоккея" Г.Радчук: "Африканцы- футболисты милостью божьей"!
Россиян с победой!
Если говорить про сб.Камеруна, то как все африканские команды, эта сборная играет в силовой футбол, с элементами природной техничности, чего не отнять у соперника. Неплохо комбинируя, в завершающей фазе атаки, африканцы действовали слишком прямолинейно, что тоже присуще темнокожим футболистам...
Мне всегда нравились африканские сборные разных лет- Гана, Нигерия, Камерун! И, как сказал однажды гл.редактор "Футбол-Хоккея" Г.Радчук: "Африканцы- футболисты милостью божьей"!
Россиян с победой!