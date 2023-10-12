Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Сборные 2023

Сборная России минимально переиграла команду Камеруна

Сортировать
Все комментарии
Пунт
Пунт ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:41
Не смотрели, раз спрашиваете. Судья внаглую тащил барсу.
Capral
Capral ответ Пунт (раскрыть)
сегодня в 10:42, ред.
Думаешь, игра Барсы- тоже "мутная"?
Пунт
Пунт ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:21
Он не в курсе. Для него и "камбэк" Барселоны против ПСЖ 6-1 - тоже суперматч.
Serious94
Serious94
сегодня в 07:47
Интересно какую сумму государственного долга простила Россия , Камеруну за победу?
Merdan Bayramow
Merdan Bayramow
сегодня в 00:24
Карпин : ну победили и победили
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:50, ред.
В который раз убеждаюсь, что самой неприятной обязанностью для наших футболистов является исполнение ими гимна нашей страны перед матчем. Становится их жалко, когда видишь мученическое выражение их лиц.
По матчу. Наши играли посильнее, чем в предыдущих встречах. Не знаю причину этого. То ли встрепенулись перед своими болельщиками, чтобы не слышать свиста на трибунах и не читать уничижительных комментариев на следующий день, то ли гости играли не в полную силу. Но лучше. Лично я убедился в силе сб. Камеруна, учитывая товарищеский характер игры, и то, что гостям было не обязательно выкладываться по полной.
Больше всех проблем нашей сборной вообще и защитным порядкам в частности доставил Сафронов. То ли слишком самоуверенным стал, то ли по какой другой причине, не знаю. С завидной регулярностью ставил ребят почти в безвыходное положение. Хорошо, что обошлось.
Думаю, этой победе больше всего радовались сами футболисты. Предположу, что в раздевалке все в один голос кричали, что если бы их не отстранили от официальных игр, они бы ого-го, всем показали, где раки зимуют. И в отборочных играх, и на финальных турнирах.
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:48
Одновременно эти комментаторы Срач ТВ обсуждают тему, знает ли Карпин по именам всех привлекавшихся им в сборную футболистов
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 22:25, ред.
Ну да, особенно, если учесть, что это был договорняк, такой же, как 4:0, несколькими годами раньше...
DXTK
DXTK
вчера в 22:10
Ну победили Камерун 1-0 и что дальше,....... это все равно не сравниться с 6-1 на ЧМ 94 года и Пента-трик Саленко..........
Viollator
Viollator
вчера в 22:05
Карпюковские по уровню на финале чм
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 22:00, ред.
Хотел бы поблагодарить сб.Камеруна за товарняк, за согласие быть соперником сб.России в такое время, за борьбу на поле без лицемерия и фальша. Успеха им в будущих матчах.
cska1948
cska1948 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 21:23
Если Карпину так необходим этот мелкий розыгрыш через вратаря, то пусть берёт в сборную вратаря, который, по его мнению, лучше всех российских вратарей играет ногами - ПЕСЬЯКОВА. Зачем ему Сафонов, Лантратов и далее по списку?
Leki_chelsea
Leki_chelsea
вчера в 21:20
Доброй ночи для дальнего востока, и доброго вечера всем. Первый тайм понравился , но как ушел Чалов , Соболев как (....ээммм) , осень плохо сыграл. Второй тайм не впечатлил особо . Кроме пару моментов. Игра в пас в никуда во втором тайме.
36d65y5wxxwu
36d65y5wxxwu
вчера в 21:18
И Это футбол? А больше всего удивили комментаторы, рассказавшие все проблемы Этоо! Позор!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:17
Ну чего на Сафонова наехали?). Выручил несколько раз, не пропустил в домик уже хорошо. "Тыр-пыр" Легенды мы видели в Бразилии с корейцами. Дай Бог увидим и у Сафонова на ЧЕ, или ЧМ). Доживём надеюсь.
Разумный Шляпник
Разумный Шляпник ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:15
чувак вот посмотри интервью кафанова 13 минут длится. и сафонова 11 минут. на ютубе. Кафанов прямо говорит такое требование и сафонов будет так играть или не играть в сборной. Сафонов сказал такое требование в сборной и приходится играть так а не как в клубе
TheBoLt
TheBoLt ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:15
Да кто его знает? Ростов вон точно также играет. Карпин давно на сборную забил, видно же, что хочет увольнения
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:15
Россию с победой! А так, победа имени Сафонова! Браво Мотя!
Capral
Capral
вчера в 21:14, ред.
Игра еще раз доказала, что играть, даже товарняки- надо с сильными командами, коей, безусловно является сб.Камеруна! Если непосредственно по игре, то сегодня в игре сб.России, мысли было больше, чем обычно, но вот, конкретного рисунка или стиля команды, я не увидел. Остроту создавали, но выглядело это стихийно и хаотично. Неплохо сыграл Сафонов, но если предельно откровенно, форварды Камеруна действовали туповато и бесхитростно, что позволяло российскому вратарю без особого труда ликвидировать угрозу у своих ворот.

Если говорить про сб.Камеруна, то как все африканские команды, эта сборная играет в силовой футбол, с элементами природной техничности, чего не отнять у соперника. Неплохо комбинируя, в завершающей фазе атаки, африканцы действовали слишком прямолинейно, что тоже присуще темнокожим футболистам...
Мне всегда нравились африканские сборные разных лет- Гана, Нигерия, Камерун! И, как сказал однажды гл.редактор "Футбол-Хоккея" Г.Радчук: "Африканцы- футболисты милостью божьей"!

Россиян с победой!
cska1948
cska1948 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 21:13
Не думаю, что Карпин слепой и не видит, что ТАК разыгрывать мяч, себе дороже.
TheBoLt
TheBoLt ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:12
Да, он опасно играет, но если это требование тренера, че он может сделать? игнорировать требование Карпина? Это суицид для игрока сборной, он же не выйдет никогда, если сделает наоборот
cska1948
cska1948 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 21:11
Если у Сафонова ТАКИЕ защитники,то какая нужда его заставляет с ними накоротке мяч разыгрывать?
Тот самый чувак
Тот самый чувак
вчера в 21:11
Комментатор в раздевалке жжот, подошёл к Александру Солдатенкову и спрашивает: Александр Сильянов, как вам сегодняшняя игра. Вот он уровень Срач ТВ.
cska1948
cska1948 ответ Разумный Шляпник (раскрыть)
вчера в 21:10
Вы мне об этом напомните, когда по его милости нам забьют. Чего он с огнём играет? Он что, не видит, что за спиной защитника стоит противник и именно этому защитнику мяч отдаёт. Это что по вашему, рациональная игра вратаря?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:09
С Победой нас всех любителей футбола...!!!
Не будем уж очень сильно судить игроков этого матча. Все молодцы....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:09
Хорошая победа с достойным соперником. Молодцы все за старание в том числе болельщики на Арене.
adekvat
adekvat ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 21:08
Такие пасы не любой защитник обработает.
TheBoLt
TheBoLt ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:07
Вроде как Карпин заставляет в короткий пас играть. Ну да, по Ростову видно же
TheBoLt
TheBoLt ответ Разумный Шляпник (раскрыть)
вчера в 21:06
Но Сафонов четкие пасы раздавал. Это защитники организовали атаку Камеруна
Разумный Шляпник
Разумный Шляпник ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:06
ну конечно! на ноль отстоял спасал неоднократно и сафонов же у вас виноватый.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 