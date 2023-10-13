Сборная Бразилии не смогла обыграть Венесуэлу в отборе на ЧМ-2026

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вчера, 08:12

Сборные Бразилии и Венесуэлы сыграли вничью в матче 3-го тура отбора на чемпионат мира 2026 года (1:1).

На 50-й минуте поединка Габриэль вывел «селесао» вперёд. У гостей на 85-й отличился Эдуард Бельо.

Бразилия занимает 2-е место с 7 очками. Венесуэла располагается на 6-й позиции, у команды 4 балла.