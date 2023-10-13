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Сборная Бразилии не смогла обыграть Венесуэлу в отборе на ЧМ-2026

вчера, 08:12
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия1 : 1Логотип футбольный клуб ВенесуэлаВенесуэлаМатч завершен

Сборные Бразилии и Венесуэлы сыграли вничью в матче 3-го тура отбора на чемпионат мира 2026 года (1:1).

На 50-й минуте поединка Габриэль вывел «селесао» вперёд. У гостей на 85-й отличился Эдуард Бельо.

Бразилия занимает 2-е место с 7 очками. Венесуэла располагается на 6-й позиции, у команды 4 балла.

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12 октября
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Все комментарии
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 11:48
Неожиданно..
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:34
Во всём виновата Луна.....)
Вон сборная Армении влетела от прибалтов, последние нахлобучили в меньшинстве (с 50 минуты)
Каждый венесуэлец перед игрой сказал: «Но пасаран»!)
баск
баск
вчера в 11:17
Смотрел)
Бразилия уверенно контролировала игру, после перерыва открыла счёт.

Но закрепить успех не удавалось, и за это бразы образцово поплатились
отличной бисиклетой в исполнении Белло на 83 мин. в ходе одной из редких атак венесуэльцев.
Очередной урок транжирам голевых моментов всех стран, вечный, наверное..

Привлекла внимание парочка любопытных вещей.

1.
За Венесуэлу пылил пацанчик с параметрами 160/55, левый вингер.
Называется Йеферсон Сотельдо.
Всякие коротышки, конечно, встречаются, Большой Футбол демократичен, и если умеешь играть, то тебе любому найдётся в нём место.

Однако, такого гномика на уровне сборных видел, кажется, впервые, даже малышонок Инсинье немного повыше.
Рядом с довольно здоровенным Рондоном Сотельдо выглядел потешно.)
Почти никогда не смотрю сборную этой страны, а Сотельдо, оказывается, отыграл за неё 30 матчей..

2.
Есть в сб.Венесуэлы центрдеф Йордан Осорио.
Отработал так, что о нём можно сказать: парень остановил Бразилию с Жезусом, Неймаром, Винисиусом и др.

А играет-то всего лишь в итальянском пердиве, за Парму.
Трансферная стоимость 2 ляма еврюх.
В задачке спрашивается: куда смотрят скауты РПЛ?)
Не пробился в Зените- так что ж теперь, там не всякий пробивается..
a-league
a-league
вчера в 10:34, ред.
Первый раз за всю историю своих встреч сыграли 1-1, а, казалось бы, самый популярный счёт
lotsman
lotsman
вчера в 10:05
Что то на бразильцев не похоже. Расслабились наверное.
ОПС
ОПС
вчера в 09:44
Наказала Венесуэла бразильцев за расслабленность.
dеigandre
dеigandre
вчера в 09:29
Пусть побольше тренер настаивает на Ришарлисоне в основе-и не такие сенсации будут. Человек забивает 1 гол в сезон, и в основе сборной Бразилии играет
kazakoff
kazakoff
вчера в 08:17
Вот это действительно сенсация
Нейка не затащил сборную
Гость
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