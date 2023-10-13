Сборная Бразилии не смогла обыграть Венесуэлу в отборе на ЧМ-2026

Сборные Бразилии и Венесуэлы сыграли вничью в матче 3-го тура отбора на чемпионат мира 2026 года (1:1).
На 50-й минуте поединка Габриэль вывел «селесао» вперёд. У гостей на 85-й отличился Эдуард Бельо.
Бразилия занимает 2-е место с 7 очками. Венесуэла располагается на 6-й позиции, у команды 4 балла.
Бразилия уверенно контролировала игру, после перерыва открыла счёт.
Но закрепить успех не удавалось, и за это бразы образцово поплатились
отличной бисиклетой в исполнении Белло на 83 мин. в ходе одной из редких атак венесуэльцев.
Очередной урок транжирам голевых моментов всех стран, вечный, наверное..
Привлекла внимание парочка любопытных вещей.
1.
За Венесуэлу пылил пацанчик с параметрами 160/55, левый вингер.
Называется Йеферсон Сотельдо.
Всякие коротышки, конечно, встречаются, Большой Футбол демократичен, и если умеешь играть, то тебе любому найдётся в нём место.
Однако, такого гномика на уровне сборных видел, кажется, впервые, даже малышонок Инсинье немного повыше.
Рядом с довольно здоровенным Рондоном Сотельдо выглядел потешно.)
Почти никогда не смотрю сборную этой страны, а Сотельдо, оказывается, отыграл за неё 30 матчей..
2.
Есть в сб.Венесуэлы центрдеф Йордан Осорио.
Отработал так, что о нём можно сказать: парень остановил Бразилию с Жезусом, Неймаром, Винисиусом и др.
А играет-то всего лишь в итальянском пердиве, за Парму.
Трансферная стоимость 2 ляма еврюх.
В задачке спрашивается: куда смотрят скауты РПЛ?)
Не пробился в Зените- так что ж теперь, там не всякий пробивается..
Бразилия уверенно контролировала игру, после перерыва открыла счёт.
Но закрепить успех не удавалось, и за это бразы образцово поплатились
отличной бисиклетой в исполнении Белло на 83 мин. в ходе одной из редких атак венесуэльцев.
Очередной урок транжирам голевых моментов всех стран, вечный, наверное..
Привлекла внимание парочка любопытных вещей.
1.
За Венесуэлу пылил пацанчик с параметрами 160/55, левый вингер.
Называется Йеферсон Сотельдо.
Всякие коротышки, конечно, встречаются, Большой Футбол демократичен, и если умеешь играть, то тебе любому найдётся в нём место.
Однако, такого гномика на уровне сборных видел, кажется, впервые, даже малышонок Инсинье немного повыше.
Рядом с довольно здоровенным Рондоном Сотельдо выглядел потешно.)
Почти никогда не смотрю сборную этой страны, а Сотельдо, оказывается, отыграл за неё 30 матчей..
2.
Есть в сб.Венесуэлы центрдеф Йордан Осорио.
Отработал так, что о нём можно сказать: парень остановил Бразилию с Жезусом, Неймаром, Винисиусом и др.
А играет-то всего лишь в итальянском пердиве, за Парму.
Трансферная стоимость 2 ляма еврюх.
В задачке спрашивается: куда смотрят скауты РПЛ?)
Не пробился в Зените- так что ж теперь, там не всякий пробивается..