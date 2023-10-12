Турция минимально переиграла Хорватию в матче отбора на Евро-2024 .

Сборная Хорватии минимально уступила команде Турции в поединке 7-го тура отбора на Евро-2024 (0:1).
Гол забил Барис Йилмаз на 30-й минуте.
После игры Хорватия идет на 2-м месте в группе D (10 баллов), Турция лидирует (13 очков).
Сборная Хорватии минимально уступила команде Турции в поединке 7-го тура отбора на Евро-2024 (0:1).
Гол забил Барис Йилмаз на 30-й минуте.
После игры Хорватия идет на 2-м месте в группе D (10 баллов), Турция лидирует (13 очков).
Мои поздравления болельщикам сборной Турции , хотя сам болел за сборную Хорватии . Но надо отдать должное команде сборной Турции за классный матч с их стороны . Если честно то перед матчем думал, что у сборной Турции не будет ни единого шанса на положительный исход в этом противостоянии . Но смотрел матч и был приятно удивлён как сборная Турции играла в свою игру без всякого хаоса , очень дисциплинированно , с таким чувством как будто перед ними не команда фаворит, а какой нибудь аутсайдер из второй сотни рейтинга УЕФА . Ну а вот сборная Хорватии точно была не в своей тарелке , пропустив гол в свои ворота , взялась за навал который так ни к чему толком и не приводил . А вот у сборной Турции были ещё моменты увеличить счёт в свою пользу . Единственным игроком который хоть как-то старался упорядочить игру у Хорватов, был их многолетний капитан Лука Модрич . Я думаю что вполне заслуженная Победа сборной Турции , которая скорее всего уже заслуживает путёвку на Евро - 2024 г . Незнаю это заслуга Винченцо Монтеллы или нет . Но то что сегодня сборная Турции смотрелась очень даже не плохо и добилась победы, это факт .
Мои поздравления болельщикам сборной Турции , хотя сам болел за сборную Хорватии . Но надо отдать должное команде сборной Турции за классный матч с их стороны . Если честно то перед матчем думал, что у сборной Турции не будет ни единого шанса на положительный исход в этом противостоянии . Но смотрел матч и был приятно удивлён как сборная Турции играла в свою игру без всякого хаоса , очень дисциплинированно , с таким чувством как будто перед ними не команда фаворит, а какой нибудь аутсайдер из второй сотни рейтинга УЕФА . Ну а вот сборная Хорватии точно была не в своей тарелке , пропустив гол в свои ворота , взялась за навал который так ни к чему толком и не приводил . А вот у сборной Турции были ещё моменты увеличить счёт в свою пользу . Единственным игроком который хоть как-то старался упорядочить игру у Хорватов, был их многолетний капитан Лука Модрич . Я думаю что вполне заслуженная Победа сборной Турции , которая скорее всего уже заслуживает путёвку на Евро - 2024 г . Незнаю это заслуга Винченцо Монтеллы или нет . Но то что сегодня сборная Турции смотрелась очень даже не плохо и добилась победы, это факт .