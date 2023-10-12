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Турция минимально переиграла Хорватию в матче отбора на Евро-2024

вчера, 23:47
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия0 : 1Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

Сборная Хорватии минимально уступила команде Турции в поединке 7-го тура отбора на Евро-2024 (0:1).

Гол забил Барис Йилмаз на 30-й минуте.

После игры Хорватия идет на 2-м месте в группе D (10 баллов), Турция лидирует (13 очков).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
FRZZ
FRZZ
сегодня в 09:39
Интересная игра была, турки молодцы, играли очень дисциплинированно, могли забить ещё.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:05
Неожиданно проиграли ,да еще дома.
de1-pier0
de1-pier0
сегодня в 07:17
С такой игрой хорватам нечего делать на евро.Я всегда говорил и многие эксперты на тв говорили,что Хорватия легко найдёт замену Модричу,а вот без Перешича Хорватия не может ничего. Их колхозно дворовый футбол никому не интересно. Что Модрич делает 90 минут на поле,посмотри на него,он весь он полностью выжитый,одни кости и кожа,на его месте я подал бы в суд что вот мучают его.Мои поздравляю туркам,хотя если Ливакович не вышел бы вперёд,не было гола,куда он побежал как на пожал..
Scorp689
Scorp689
сегодня в 06:47
Обе команды должны выйти на Евро...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 06:07
Нельзя сказать, что неожиданный результат, хотя букмеккеры отдавали победу хозяевам.
ОПС
ОПС
сегодня в 05:18
Выдали, можно сказать, ответку на прошлый матч.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 05:09
Молодцы турки 👍🏽
yt76d4v9jsc8
yt76d4v9jsc8
сегодня в 03:22
Я думал, что ничейку сгоняют
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:45
Турция минимально переиграла Хорватию в матче отбора на Евро-2024 .
Мои поздравления болельщикам сборной Турции , хотя сам болел за сборную Хорватии . Но надо отдать должное команде сборной Турции за классный матч с их стороны . Если честно то перед матчем думал, что у сборной Турции не будет ни единого шанса на положительный исход в этом противостоянии . Но смотрел матч и был приятно удивлён как сборная Турции играла в свою игру без всякого хаоса , очень дисциплинированно , с таким чувством как будто перед ними не команда фаворит, а какой нибудь аутсайдер из второй сотни рейтинга УЕФА . Ну а вот сборная Хорватии точно была не в своей тарелке , пропустив гол в свои ворота , взялась за навал который так ни к чему толком и не приводил . А вот у сборной Турции были ещё моменты увеличить счёт в свою пользу . Единственным игроком который хоть как-то старался упорядочить игру у Хорватов, был их многолетний капитан Лука Модрич . Я думаю что вполне заслуженная Победа сборной Турции , которая скорее всего уже заслуживает путёвку на Евро - 2024 г . Незнаю это заслуга Винченцо Монтеллы или нет . Но то что сегодня сборная Турции смотрелась очень даже не плохо и добилась победы, это факт .
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