Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Сборные 2023

Молодёжная сборная России обыграла «Палмейрас» U20

вчера, 18:24

Молодёжная сборная России обыграла «Палмейрас» U20 со счётом 3:1 в рамках турне по Бразилии. Игра состоялась в Сан-Паулу.

На 14-й минуте первый гол в матче забил Александр Кокшаров. На 19-й минуте «Палмейрас» сравнял счёт. На 57-й минуте Кокшаров не реализовал пенальти. На 75-й минуте Дмитрий Кучугура вывел молодёжную сборную России вперёд, а в дополнительное ко второму тайму время Игорь Дмитриев установил окончательный счёт в матче. В концовке встречи с поля были удалены Илья Родионов и футболист «Палмейраса».

Следующий матч молодёжка России проведёт против «Сантоса» U20 14 октября.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Бельгия одержала гостевую победу над Австрией
Вчера, 23:43
Дубль Мбаппе принёс Франции победу над Нидерландами
Вчера, 23:42
Дубль Роналду помог Португалии обыграть Словакию
Вчера, 23:41
Сборная Бразилии не смогла обыграть Венесуэлу в отборе на ЧМ-2026
Вчера, 08:12
Аргентина одержала минимальную победу над Парагваем. Месси вышел на замену
Вчера, 08:03
Турция минимально переиграла Хорватию в матче отбора на Евро-2024
12 октября
Сортировать
Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 21:00, ред.
Ну в принципе да)...не вижу разницы для проигравших 1:3 или 1:5 например...такая ситуация когда 1:3 просто говорит о том что еще 2 вам просто не успели забить)...
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:45
так скромно против клуба
Сп62
Сп62
вчера в 20:39
Сейчас ребята играют в настоящий футбол с эмоциями. Поэтому он смотрится с интересом. А вот повзрослеют и начнут играть в практичный футбол, как взрослые.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:31
Счёт 3:1 является разгромным?
Futurista
Futurista
вчера в 18:45, ред.
Всех громим...потому Россию исключили...боятся)...знали, что Спартак ЛЕ выиграет ☝️)...
djaich
djaich
вчера в 18:40, ред.
Наших с победой, но и переоценивать результат не стоит. Как понимаю, лидеры, на коих строилась игра ранее, те из бразильцев, кто уже заключил профессиональный контракт с клубом, в матче участия не принимали, соответственно, игра у Палмейраса получилась сырой, рваной, с массой брака и ошибок. Возможно, что из-за этого действия команды понравилась много меньше чем СКА Бразил.

Нашим стоило бы озаботиться созданием подобных молодежных турниров для всех возрастных категорий в районе где-нибудь Сочи, Краснодара, Ростова на постоянной основе. Инфраструктура в России значительно лучше, пусть бразильцы и к нам ездят в межсезонку.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:34
Мои поздравления нашей молодёжи с Победой ! Тяжёлый матч на тяжёлом поле с классным соперником .
shlomo
shlomo
вчера в 18:27
Ну что поздравляю наших. А вот как бы сыграла со сборной Бразилии я бы хотел посмотреть...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 