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вчера, 18:24

Молодёжная сборная России обыграла «Палмейрас» U20 со счётом 3:1 в рамках турне по Бразилии. Игра состоялась в Сан-Паулу.

На 14-й минуте первый гол в матче забил Александр Кокшаров. На 19-й минуте «Палмейрас» сравнял счёт. На 57-й минуте Кокшаров не реализовал пенальти. На 75-й минуте Дмитрий Кучугура вывел молодёжную сборную России вперёд, а в дополнительное ко второму тайму время Игорь Дмитриев установил окончательный счёт в матче. В концовке встречи с поля были удалены Илья Родионов и футболист «Палмейраса».

Следующий матч молодёжка России проведёт против «Сантоса» U20 14 октября.