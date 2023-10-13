Молодёжная сборная России обыграла «Палмейрас» U20 со счётом 3:1 в рамках турне по Бразилии. Игра состоялась в Сан-Паулу.
На 14-й минуте первый гол в матче забил Александр Кокшаров. На 19-й минуте «Палмейрас» сравнял счёт. На 57-й минуте Кокшаров не реализовал пенальти. На 75-й минуте Дмитрий Кучугура вывел молодёжную сборную России вперёд, а в дополнительное ко второму тайму время Игорь Дмитриев установил окончательный счёт в матче. В концовке встречи с поля были удалены Илья Родионов и футболист «Палмейраса».
Следующий матч молодёжка России проведёт против «Сантоса» U20 14 октября.
Нашим стоило бы озаботиться созданием подобных молодежных турниров для всех возрастных категорий в районе где-нибудь Сочи, Краснодара, Ростова на постоянной основе. Инфраструктура в России значительно лучше, пусть бразильцы и к нам ездят в межсезонку.
Нашим стоило бы озаботиться созданием подобных молодежных турниров для всех возрастных категорий в районе где-нибудь Сочи, Краснодара, Ростова на постоянной основе. Инфраструктура в России значительно лучше, пусть бразильцы и к нам ездят в межсезонку.