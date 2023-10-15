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Наставник сборной Кении сравнил баны кенийского и российского футбола

вчера, 11:54
КенияЛоготип футбольный клуб Кения-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия19:00 Не начался

Главный тренер сборной Кении Энгин Фират сравнил отстранения кенийского и российского футбола.

В 2022 году кенийцы были наказаны ФИФА за вмешательство государства в деятельность футбольной ассоциации.

Баны сборной Кении и России отличаются. У нас был реальный бан — мы не могли играть любые матчи. Россия отстранена только от официальных матчей. Это большая разница. Россия хорошо использует время, которое есть сейчас. Карпин строит новую команду, включает много новых игроков. Он может продолжить это делать, когда Россия вернётся на международную арену.

Для нас бан был серьёзной проблемой, потому что в федерации ничего не работало — любые национальные команды. Мы даже не могли проводить сборы. Это влияло на лигу — она не такая конкурентоспособная, как любая лига Европы. Из-за этого у нас появились серьёзные проблемы, когда мы вернулись. И они есть сейчас: есть физическая, психологическая и тактическая разница между нашими игроками и теми, кто играет за другие иностранные команды.

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Сп62
Сп62 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 17:51, ред.
Ничего удивительного нет, т.к. власти определяют и внешнюю, и внутреннею политику, и напрвления в спорте.
adekvat
adekvat ответ izrafel (раскрыть)
вчера в 14:52
Я бы сказал сейчас спорт в политике.
izrafel
izrafel
вчера в 13:10
Да уж.... политика все больше преобладает в спорте, чем спортивная составляющая.
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:02
Оказывается не только мы под санкциями...
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