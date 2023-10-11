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Роналду могут наказать плетью за нарушение законов Ирана

вчера, 17:56

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду может получить наказание в виде 99 ударов плетью за нарушение закона Ирана.

Футболист посетил эту страну вместе со своей командой перед матчем Лиги чемпионов АФК против «Персеполиса» (2:0). Игрок встретился с местной художницей с ограниченными возможностями, написавшей его портрет. Роналду обнял и поцеловал ее.

В соответствии с уголовным кодексом Ирана, действия португальца могут трактоваться как прелюбодеяние, совершенное лицом, которое не состоит в браке. За это Роналду может грозить бичевание в размере 99 ударов плетью, если он повторно посетит Иран. Не сообщается, ведется ли расследование инцидента.

Ранее у Роналду вновь возникли проблемы по делу о сексуальном насилии в 2009 году.

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