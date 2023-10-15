ЦСКА крупно обыграл «Зенит» и выиграл Кубок России среди женских команд

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вчера, 18:34

«Зенит» потерпел поражение от ЦСКА в финале Кубка России среди женских команд (1:4).

На 45-й минуте игры счёт открыла Габриэль Онгене. «Сине-бело-голубые» отыгрались на 49-й — забитым мячом отметилась Габриэла Гживиньска. Надежда Смирнова на 55-й реализовала пенальти. Франциска Ордега на 73-й провела 3-й гол «армейцев». Смирнова на 88-й оформила дубль.