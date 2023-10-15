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ЦСКА крупно обыграл «Зенит» и выиграл Кубок России среди женских команд

вчера, 18:34

«Зенит» потерпел поражение от ЦСКА в финале Кубка России среди женских команд (1:4).

На 45-й минуте игры счёт открыла Габриэль Онгене. «Сине-бело-голубые» отыгрались на 49-й — забитым мячом отметилась Габриэла Гживиньска. Надежда Смирнова на 55-й реализовала пенальти. Франциска Ордега на 73-й провела 3-й гол «армейцев». Смирнова на 88-й оформила дубль.

ЖФК ЦСКА выиграл Кубок России в третий раз в своей истории.

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Источник: soccer.ru Фото: ЖФК ЦСКА
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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:17
Я тоже, хотя часто с ним не согласен, как и он со мной. Но точки соприкосновения с ним у меня есть
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:35
Ну и фамилии,и тут наших нет
Mi6
Mi6
вчера в 21:21
Ну хоть где-то)) С победой!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:03
Поздравляем женщин ЦСКА с выигрышем Кубка России.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:30
Анатолий, я тоже подумал, что лукавит. Но сегодня у нас праздник и не хочется омрачать его разборками с заклятыми друзьями. Тем более, что я к Jeck Denielse отношусь с уважением.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:25
Володя, он нормальный мужик, но здесь лукавит. Я много дискуссий с ним провел по поводу трат Газпрома на легионеров. Там он иначе говорил.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:23
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 20:19
    Да, Володя, четвертый гол -красота. Внешней стороной стопы с подрезкой в самый угол. Не стала бить со всей силы, а аккуратно и прицельно положила. Умница.
    протон
    протон
    вчера в 20:06
    Поздравляю футболисток ЦСКА со вторым подряд кубком! Они молодцы
    lotsman
    lotsman
    вчера в 20:05
    С победой Армейских девчонок! Девушки утёрли нос парням. Мужской команде надо брать пример с них.
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 20:03
    Тут мы едины,я тоже за то,чтобы "Зенит" самораспустился,а прошлые результаты были аннулированы. И Валерку-эстонца в чемпионы,за то,что у него один иранец бегает.
    Сп62
    Сп62 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 19:55
    Вот, вот. Поэтому нам остаётся радоваться победе над Камеруном.
    cska1948
    cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 19:49
    Вот в этом я с вами солидарен целиком и полностью!
    cska1948
    cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 19:46
    Анатолий, добрый вечер! А какие голы наши девчонки забивали - КРАСОТА! Один краше другого, на любой вкус. Но лично мне больше понравился ЧЕТВЁРТЫЙ гол. Хотя удар Франциски Ордеги под планку и гол Габриэли Онгене с разворота под штангу тоже очень красивые.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 19:45
    Я хоть честен.....
    Против засилья легов как в мужском так и в женском футболе....
    cska1948
    cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 19:39
    Но Алипа, с натяжкой, можно признать и за своего. Меня удивило, что именно болельщик Зенита возмутился наличию легионеров в женском футболе. Как говорится: чья бы корова мычала...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 19:38
    Володя, привет! Я тоже весь матч смотрел. Там и класс, кроме самоотверженности просматривался. Комбинации , передачи, открывания были хороши. Конечно скорости немного не те, но этот футбол я лично смотрел с удовольствием.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 19:36
    Ну может быть слегка вольная интерпретация...события...но смысл вы поняли...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 19:35
    А если учесть казаха Алипа, то и 9
    FenixSL
    FenixSL
    вчера в 19:35
    не мужики, так девочки зарешали
    молодчины!
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 19:31, ред.
    Эльви́ра Зура́бовна То́дуа — российская футболистка, вратарь женского клуба ЦСКА и сборной России. Мастер спорта России международного класса.
    По национальности-абхазка.
    Кстати,лучше состав "Зенита" прокомментируй,особенно-основной..
    cska1948
    cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 19:26
    Уверен, победи в этом матче девушки Зенита вы бы так женский футбол принижать не стали бы.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 19:21, ред.
    Ожидаемый ответ....

    Так в Зените и парни южноамериканские под 150 млн евро....овчинка стоит выделки...как агентам...так и менеджерам копящим титулы....
    А тут...как бы другие интересы...
    cska1948
    cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 19:19
    Не знаю по какой причине, но Черномырдина сегодня не играла.
    Futurista
    Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 19:15, ред.
    Такие боевые наши есть в составе...Маргарита Черномырдина например...Воспитанница московской ДЮСШ «Орбита» (тренер — Александр Бауман). Тренировалась с мальчиками. Была героем уникального события: получила право играть за команду юношей «Буревестник» и «Чертаново» на первенство Москвы, в одном из матчей она забила пять мячей и отметилась точной передачей...С 2019 года играет за ЦСКА. Чемпионка России 2019 и 2020 годов....
    cska1948
    cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 19:11
    Так с мужиков пример берут. Если в мужском Зените в основе выходят ВОСЕМЬ легионеров, то женский футбол чем хуже?
    cska1948
    cska1948
    вчера в 19:10
    В отличии от многих здесь отписавшихся, я смотрел эту игру и могу сказать, что самоотверженности, с которой девчонки бились за победу мужчины могут поучиться.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 19:08
    Обалдеть....
    Мы уже на необьятных просторах 22-е девчонки найти не можем...)))
    Габриела Гживиньска...
    Франциска Ордега...
    Габриэль Абуди Онгене...
    Кики Швендески...
    Ана Диаш....
    Гладис Эводо Экого
    Эльвира Тодуа
    nubom
    nubom
    вчера в 19:00
    Наверно правильнее было бы "ЦСКА крупно обыгралА Зенит"...
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 19:00
    По Матч ТВ показывали.
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