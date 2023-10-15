ЦСКА крупно обыграл «Зенит» и выиграл Кубок России среди женских команд

«Зенит» потерпел поражение от ЦСКА в финале Кубка России среди женских команд (1:4).
На 45-й минуте игры счёт открыла Габриэль Онгене. «Сине-бело-голубые» отыгрались на 49-й — забитым мячом отметилась Габриэла Гживиньска. Надежда Смирнова на 55-й реализовала пенальти. Франциска Ордега на 73-й провела 3-й гол «армейцев». Смирнова на 88-й оформила дубль.
ЖФК ЦСКА выиграл Кубок России в третий раз в своей истории.
Против засилья легов как в мужском так и в женском футболе....
Против засилья легов как в мужском так и в женском футболе....
молодчины!
молодчины!
По национальности-абхазка.
Кстати,лучше состав "Зенита" прокомментируй,особенно-основной..
По национальности-абхазка.
Кстати,лучше состав "Зенита" прокомментируй,особенно-основной..
Так в Зените и парни южноамериканские под 150 млн евро....овчинка стоит выделки...как агентам...так и менеджерам копящим титулы....
А тут...как бы другие интересы...
Так в Зените и парни южноамериканские под 150 млн евро....овчинка стоит выделки...как агентам...так и менеджерам копящим титулы....
А тут...как бы другие интересы...
Мы уже на необьятных просторах 22-е девчонки найти не можем...)))
Габриела Гживиньска...
Франциска Ордега...
Габриэль Абуди Онгене...
Кики Швендески...
Ана Диаш....
Гладис Эводо Экого
Эльвира Тодуа
Мы уже на необьятных просторах 22-е девчонки найти не можем...)))
Габриела Гживиньска...
Франциска Ордега...
Габриэль Абуди Онгене...
Кики Швендески...
Ана Диаш....
Гладис Эводо Экого
Эльвира Тодуа