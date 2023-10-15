Германия обыграла США в товарищеском матче

Сборная США проиграла сборной Германии (1:3) в товарищеском матче.
На 27-й минуте первый гол в игре забил полузащитник американцев Кристиан Пулишич. На 39-й минуте хавбек Германии Илкай Гюндоган сравнял счёт. На 58-й минуте нападающий Никлас Фюллькруг вывел гостей вперёд. На 61-й минуте полузащитник Джамал Мусиала удвоил преимущество Германии.
В следующим матче сборная США сыграет против сборной Ганы, а Германия — против сборной Мексики. Обе встречи будут носить товарищеский характер.
качество футбола растет на глазах
будет в пятерке лиг Мира)
качество футбола растет на глазах
будет в пятерке лиг Мира)