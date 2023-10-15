Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Сборные 2023

Германия обыграла США в товарищеском матче

сегодня, 00:03
СШАЛоготип футбольный клуб США1 : 3Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Сборная США проиграла сборной Германии (1:3) в товарищеском матче.

На 27-й минуте первый гол в игре забил полузащитник американцев Кристиан Пулишич. На 39-й минуте хавбек Германии Илкай Гюндоган сравнял счёт. На 58-й минуте нападающий Никлас Фюллькруг вывел гостей вперёд. На 61-й минуте полузащитник Джамал Мусиала удвоил преимущество Германии.

В следующим матче сборная США сыграет против сборной Ганы, а Германия — против сборной Мексики. Обе встречи будут носить товарищеский характер.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дубль Берарди помог Италии разгромить Мальту в матче отбора к Евро-2024
Вчера, 23:39
Молодёжная сборная России обыграла молодёжку «Сантоса»
Вчера, 18:11
«Зенит» и «Кайрат» сыграли вничью в контрольном матче
Вчера, 15:54
Бельгия одержала гостевую победу над Австрией
13 октября
Дубль Мбаппе принёс Франции победу над Нидерландами
13 октября
Дубль Роналду помог Португалии обыграть Словакию
13 октября
Сортировать
Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 07:29
Ничего не значащий матч, а результат неплохой.
Верг
Верг
сегодня в 06:57
КОлено то хоть преклоняли как обычно?
протон
протон
сегодня в 03:36
Проблемы в защите непонятно как решить. Очень ограниченный круг очень ограниченных исполнителей. Равно, как и единственный Фюллькруг в нападении. Но это чисто проблема поколения игроков. Лёв, в своё время исхитрился придумать, как играть без нападающего с мощной атакующей полузащитой. Но эту схему все поняли и разгадали. Нагельсманну нужно будет придумать что-то новое.
salleeh
salleeh
сегодня в 02:51
Неплохое начало для Бундестим, хочется верить что Германия 🇩🇪 составит конкуренцию Франции, Португалии и Англии. Главное Японцев не будет на ЧЕ-2024…😂
протон
протон
сегодня в 02:30
Искренне хочется верить, что это начало чего-то хорошего для сборной Германии...
FenixSL
FenixSL
сегодня в 02:07
как бы ни брыкались фанаты нашей сборной, америкосы очень прогрессивны
качество футбола растет на глазах
будет в пятерке лиг Мира)
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 00:46
А как хорошо всё начиналось для пендосов!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 