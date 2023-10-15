Германия обыграла США в товарищеском матче

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сегодня, 00:03

Сборная США проиграла сборной Германии (1:3) в товарищеском матче.

На 27-й минуте первый гол в игре забил полузащитник американцев Кристиан Пулишич. На 39-й минуте хавбек Германии Илкай Гюндоган сравнял счёт. На 58-й минуте нападающий Никлас Фюллькруг вывел гостей вперёд. На 61-й минуте полузащитник Джамал Мусиала удвоил преимущество Германии.