Грузия разгромила Кипр в матче отбора на Евро-2024. Кварацхелия забил гол

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вчера, 17:58

Сборная Грузии выиграла у команды Кипра в матче 8-го тура отбора на Евро-2024 (4:0).

На 46-й минуте игры счёт открыл Отар Китеишвили. На 58-й Хвича Кварацхелия удвоил преимущество хозяев. Леван Шенгелия на 82-й сделал счёт более крупным. Жорж Микаутадзе на 90+5-й реализовал пенальти.

Грузия занимает 4-е место в группе А, имея в активе 7 очков. Кипр находится на 5-й позиции, не имея баллов.