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Грузия разгромила Кипр в матче отбора на Евро-2024. Кварацхелия забил гол

вчера, 17:58
ГрузияЛоготип футбольный клуб Грузия4 : 0Логотип футбольный клуб КипрКипрМатч завершен

Сборная Грузии выиграла у команды Кипра в матче 8-го тура отбора на Евро-2024 (4:0).

На 46-й минуте игры счёт открыл Отар Китеишвили. На 58-й Хвича Кварацхелия удвоил преимущество хозяев. Леван Шенгелия на 82-й сделал счёт более крупным. Жорж Микаутадзе на 90+5-й реализовал пенальти.

Грузия занимает 4-е место в группе А, имея в активе 7 очков. Кипр находится на 5-й позиции, не имея баллов.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:12
Привет Володя!
Обоим повезло...)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:37
У мну тоже мнение, что Хв ичи чрезмерно распиаренный футболист.
Не видно пока от него ТТД соответствующих ТОП звезде или хотя бы авансу от журналистов.
Забей трёшку уже можно было бы присмотреться к нему в следующей игре, а так... как все.
протон
протон
вчера в 20:10
Уровень соперников топовый, конечно)
Распиаренная деревяха
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:08
Вот, и я так подумал!!!
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:06
Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло...
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:03
Привет, Володя!
Нет, хуже- бабу увёл!!!
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:01
Виктор, привет! У меня, по твоим комментариям о Хвиче, сложилось твёрдое мнение, что он у тебя занял очень крупную сумму денег и не хочет возвращать.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:00
Молодцы ребятушки из Греции !
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:45
В первом тайме преимущество вообще было у киприотов,
и по моментам и по ударам. И Хвича был не очень заметен.
Только во 2-ом тайме Грузия резко прибавила и взвинтила скорости,
что и выразилось в итоговом счёте на табло.
Capral
Capral ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 18:15
Да они и не начинали...
Capral
Capral
вчера в 18:04
Вот, с кем должен Хвичка играть и кому забивать!!! Пару дней назад забил Таиланду, сегодня Кипру! А то, приперлась, какая-то вшивая Испания и возись с ней! С грандами играть надо! Толи дело- легендарные и непобедимые Таиланд, и Кипр!!! Думаю, два гола, с такими командами- не самый плохой результат для новоиспеченного марадошки...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:04
Разгромила в самом конце,когда Кипр бросил играть!
Гость
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