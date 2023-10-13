Бельгия одержала гостевую победу над Австрией

1697229781

вчера, 23:43

Сборная Австрии проиграла сборной Бельгии (2:3) в матче отбора к ЧЕ -2024.

На 12-й минуте первый гол в игре забил нападающий Бельгии Доди Люкебакио. На 55-й минуте Люкебакио оформил дубль. На 58-й минуте Ромелу Лукаку довёл счёт до разгромного. На 73-й минуте полузащитник сборной Австрии Конрад Лаймер отыграл один мяч. На 78-й минуте полузащитник Бельгии Амаду Онана получил красную карточку. На 84-й минуте хавбек Австрии Марсель Забитцер реализовал пенальти.

Австрия идёт на 2-м месте в группе F (13 очков), Бельгия занимает 1-е место (16 очков).