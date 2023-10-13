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Бельгия одержала гостевую победу над Австрией

вчера, 23:43
АвстрияЛоготип футбольный клуб Австрия2 : 3Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Сборная Австрии проиграла сборной Бельгии (2:3) в матче отбора к ЧЕ-2024.

На 12-й минуте первый гол в игре забил нападающий Бельгии Доди Люкебакио. На 55-й минуте Люкебакио оформил дубль. На 58-й минуте Ромелу Лукаку довёл счёт до разгромного. На 73-й минуте полузащитник сборной Австрии Конрад Лаймер отыграл один мяч. На 78-й минуте полузащитник Бельгии Амаду Онана получил красную карточку. На 84-й минуте хавбек Австрии Марсель Забитцер реализовал пенальти.

Австрия идёт на 2-м месте в группе F (13 очков), Бельгия занимает 1-е место (16 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер сборной Бельгии
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12 октября
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Все комментарии
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 02:44
Разговор на разных языках.. Не люблю этого. Будь здоров..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
сегодня в 02:30, ред.
Что они доказали, что могут потерять ключевых игроков и всё равно выиграть, не понимаю твою логику) Они вроде в лучших составах были.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 02:28
Ерунда. Выходи и играй без звёзд. Футбол - командная игра и выиграть может каждый. Даже не фаворит. Греция и Дания на ЧЕ в своё время это доказали. Главное - убрать с поля эгоистов. Пусть они сидят на лавке или хотя бы на бровке прыгают и не мешают..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
сегодня в 02:22
Для Аргентины, одного из лидеров мирового футбола, это может быть так, а если у команды, где всего пятерка классных исполнителей, вылетают три, это другое дело.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:50
Отмазки в пользу бедных. Выходи и играй как без права на ошибку. Аргентина на ЧМ доказала..
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 01:13
Даже Лукака смог забить!
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 01:07
Привет, Дружище!!!
Ну конечно- Кранкль, и конечно Польстер!!!!! Кранкль нам здорово крови попил в 1985-м, в КК, в полуфинале... В той, сборной Австрии на ЧМ-78, много было замечательных футболистов. Но меня, тогда, в первую очередь интересовали футболисты Аустрии- Баумгартнер, Зара, Обермайер. После игр с ДИНАМО, в том же году, прикипел я к австрийскому футболу, очень понравилась мне австрийская команда!!! Не скажу, что я пламенно болел за Австрию, поскольку всю сознательную жизнь топил за Францию, но с интересом наблюдал за играми австрийцев!
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:54, ред.
Привет дружище. ✊️
Я тоже симпатизирую сборной Австрии.
И хотелось бы добавить ещё о двух лучших игроков , голеодоров сборной Австрии, Ханс Кранкль 35 голов и потом его сменил Тонни Польстер 44 гола за сборную .
1978 год , Чемпионат мира в Аргентине, сборная Австрии - сборная ФРГ - 3:2 !!! Два мяча забил Ханс Кранкль !!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
сегодня в 00:54
У Австрии все нападающие были травмированы, и Артаутович, и Грегорич, ну и лидер защиты Алаба тоже, по мелочи.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:23
И это без КДБ с непростым соперником.. Неплохо..
Capral
Capral
сегодня в 00:02, ред.
Много лет симпатизирую австрийскому футболу, ещё с 1978г., после игр московского ДИНАМО с венской Аустрией!!! И сборную этой страны помню хорошо. В 1978-м, на ЧМ в Аргентине, Австрия не заняла высокого места, но впечатление произвела приятное. В рядах сборной страны, играли тогда- нападающий Шахнер, блистательный защитник Пеццай и великолепный вратарь Консилия!!! Да и понятие "Венские кружева"- пошло от австрийского футбола, и в частности- от знаменитого тренера Х.Майзля!!! Вот и сейчас- желаю австрийцам удачи и больших побед!!!
Василий 50
Василий 50
вчера в 23:48
Смотри, и негр забил.
Гость
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