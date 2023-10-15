Швейцария спаслась в концовке матча с Беларусью, отыгравшись с 1:3

Сборная Швейцарии сыграла вничью с командой Беларуси в матче 8-го тура отбора на Евро-2024 (3:3).
На 28-й минуте игры Джердан Шакири открыл счёт. Макс Эбонг Нгоме на 61-й сравнял счёт. Денис Поляков на 69-й вывел гостей вперёд. Дмитрий Антилевский на 84-й забил 3-й мяч белорусской команды. Мануэль Аканджи на 89-й сократил отставание хозяев, а Зеки Амдуни на 90-й восстановил равенство.
Швейцария занимает 1-е место в группе I с 15 очками. Беларусь располагается на 5-й строчке, имея в активе 6 баллов.
Вчера пересматривал лучшие моменты реал - мс или мс - реал
Тоже тренер сделал замены и команда (МС) провалилась
Но здесь благо хоть ничьей отделались
Молодцы в любом случае
Вчера пересматривал лучшие моменты реал - мс или мс - реал
Тоже тренер сделал замены и команда (МС) провалилась
Но здесь благо хоть ничьей отделались
Молодцы в любом случае
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