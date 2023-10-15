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Швейцария спаслась в концовке матча с Беларусью, отыгравшись с 1:3

вчера, 21:05
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария3 : 3Логотип футбольный клуб БеларусьБеларусьМатч завершен

Сборная Швейцарии сыграла вничью с командой Беларуси в матче 8-го тура отбора на Евро-2024 (3:3).

На 28-й минуте игры Джердан Шакири открыл счёт. Макс Эбонг Нгоме на 61-й сравнял счёт. Денис Поляков на 69-й вывел гостей вперёд. Дмитрий Антилевский на 84-й забил 3-й мяч белорусской команды. Мануэль Аканджи на 89-й сократил отставание хозяев, а Зеки Амдуни на 90-й восстановил равенство.

Швейцария занимает 1-е место в группе I с 15 очками. Беларусь располагается на 5-й строчке, имея в активе 6 баллов.

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Источник: soccer.ru Фото: УЕФА
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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:24
Пропустить на 89 и 90-й минуте два мяча... Представляю, какое сейчас настроение у белорусов. Обидно, конечно.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:31
Неужели у Швейцарии всё так плохо, что они проигрывали 1-3 белорусам?
vova505
vova505 ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:43, ред.
Бывает

Вчера пересматривал лучшие моменты реал - мс или мс - реал
Тоже тренер сделал замены и команда (МС) провалилась

Но здесь благо хоть ничьей отделались

Молодцы в любом случае
протон
протон
вчера в 23:12
Жаль, вполне могли победить Белорусы, но зачем тренер начал делать замены в конце, только помог швейцарцам сравнять счет, паника началась, суета.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:39
То ли в гнезде, то ли в Караганде,то ли ещё где ...в наказуемо рифмованном.
alexamit
alexamit
вчера в 21:39
Молодцы белорусы! Так держать!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:38
Чуть не сотворили полноценную сенсацию. Молодцы.
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:32
Валидольная голевая перестрелка... каждый мог выиграть...
Capral
Capral
вчера в 21:29
Ну, всё, Бацка накажет!!! Готовтесь, сябры..
🫢🫢🫢🫢🫢
Futurista
Futurista
вчера в 21:18
Смотрю на фамилии игроков забивших голы белорусам...не ну так не честно, где Швейцария то?)...
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:16
Молодцы сябры!!! Славно поокучивали этот мировой табор со швейцарскими ксивами как бульбу тяпкой...жаль что не до конца, но все-равно приятно))
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:10
Эх, вот сенсацию могли совершить Белорусы, но увы, воля, Швейцарцы проявили характер и смогли воплотить свое преимущество в забитые мячи и сравняли счет, а могли и вырвать победу
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:07
Очень обидно за белорусов - ну как так ...?
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