Швейцария спаслась в концовке матча с Беларусью, отыгравшись с 1:3

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вчера, 21:05

Сборная Швейцарии сыграла вничью с командой Беларуси в матче 8-го тура отбора на Евро-2024 (3:3).

На 28-й минуте игры Джердан Шакири открыл счёт. Макс Эбонг Нгоме на 61-й сравнял счёт. Денис Поляков на 69-й вывел гостей вперёд. Дмитрий Антилевский на 84-й забил 3-й мяч белорусской команды. Мануэль Аканджи на 89-й сократил отставание хозяев, а Зеки Амдуни на 90-й восстановил равенство.

Швейцария занимает 1-е место в группе I с 15 очками. Беларусь располагается на 5-й строчке, имея в активе 6 баллов.