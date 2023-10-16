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«Ньюкасл» может подписать полузащитника «Арсенала»

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A.S.A
A.S.A ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:12
Лично я из Ньюкасла взял бы двух игроков, которые и так должны были пополнить наш состав, но из-за неопытности Эду ушли к сорокам - Бруно Гимараеш и Александр Исак. Один в опорной зоне с Райсом бы разрывал центр, второй был бы отличным конкурентом для Жезуса!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ 666roza777 (раскрыть)
вчера в 20:28
Ещё Анри с Барселоной выиграл ЛЧ и РВП выиграл АПЛ с МЮ )
Это как неизбежное, все видят и понимают, но остановить не могут )
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 20:26
У сорок есть хорошие игроки, но мне кажется у Арсенала все позиции забиты. Возможно Уилсон, Альмирон усилили бы Арсенал и Поуп будет посильнее Рамсдейла и Райя.
FenixSL
FenixSL ответ 666roza777 (раскрыть)
вчера в 19:43
ой
ты прав
всегда их путал)))
666roza777
666roza777 ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 18:29
С Чемберленом и не было ошибки. Он особо ни в Арсенале, ни в Ливерпуле так и не заиграл. Всегда был игроком второй волны.
Может ты спутал с Сержем Гнабри? Вот то ппц. Я афигел, когда Венгер его в Баварию продал. Он и в Арсенале был крут (поиграв совсем малость) и в Баварии раскрылся во всей красе.
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:27
Это был бы хороший трансфер для всех сторон.
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:25
Эмильку очень любят болельщики, многие будут гнать на Артету если он его продаст, и понять болельщиков можно, т.к ЭСР настоящий пушкарь, но и Артету понять можно, спрашивать за результаты в первую очередь будут с тренера, а Эмиль к сожалению после травмы пока не может набрать хорошую игровую форму, а значит не дает тренеру в полной мере использывать его, что в свою очередь сковывыет работу тренера....
Ньюкас не самый плохой вариант, а Эдди Хау лично я считаю лучшим английским тренером нынешнего поколения! Так что для самого игрока это очень даже хороший вариант, тем более там играет еще один бывший наш игрок Уилок, который отлично заиграл у Хау!!! Арсенал,продав ЭСР модет заработать деньги на покупку Тоуни или Олли Уоткинса, что может пойти на пользу клуба....как то так
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:05
Есть ли игроки Ньюкасл Юнайтед которые бы могли перейти в Арсенал Лондон без ущерба своей карьере и которым бы Ваш любимый клуб хорошо подошёл?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:48
Я считаю, что это будет очень хороший вариант. Роу - один из моих любимых игроков в "Арсенале", и, конечно, для него переход в "Ньюкасл" не будет и шагом назад, Хау поможет ему полностью раскрыться.
shlomo
shlomo
вчера в 15:44
Ну наверное правильно, да и парню лучше играть чем сидеть.
FenixSL
FenixSL
вчера в 15:12
да и пусть
это не будет ошибкой как с Чемберленом получилось
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 14:34
Считаю его очень достойным потенциальным пополнением для Ньюкасл Юнайтед и вижу перспективы его развития как футболиста в этом клубе.
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