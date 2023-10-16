«Ньюкасл» может подписать полузащитника «Арсенала»

Полузащитник Эмиль Смит-Роу может покинуть «Арсенал».
В подписании футболиста заинтересован «Ньюкасл», который попытается осуществить трансфер игрока в январе.
Полузащитник Эмиль Смит-Роу может покинуть «Арсенал».
В подписании футболиста заинтересован «Ньюкасл», который попытается осуществить трансфер игрока в январе.
Ньюкас не самый плохой вариант, а Эдди Хау лично я считаю лучшим английским тренером нынешнего поколения! Так что для самого игрока это очень даже хороший вариант, тем более там играет еще один бывший наш игрок Уилок, который отлично заиграл у Хау!!! Арсенал,продав ЭСР модет заработать деньги на покупку Тоуни или Олли Уоткинса, что может пойти на пользу клуба....как то так
Ньюкас не самый плохой вариант, а Эдди Хау лично я считаю лучшим английским тренером нынешнего поколения! Так что для самого игрока это очень даже хороший вариант, тем более там играет еще один бывший наш игрок Уилок, который отлично заиграл у Хау!!! Арсенал,продав ЭСР модет заработать деньги на покупку Тоуни или Олли Уоткинса, что может пойти на пользу клуба....как то так