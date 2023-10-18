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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Италия. Серия А 2023/2024

Человек, сообщивший о ставках хавбека «Ромы», опроверг свои слова

вчера, 11:32

В прямой эфир итальянского подкаста вышел человек, который сообщил о том, что сказанные им ранее слова о полузащитнике «Ромы» Николе Залевском являются неправдой.

Ранее появилась информация о том, что хавбек делал ставки на матчи.

Информация ложная, у меня нет доказательств, я говорю полную ерунду. На что я надеялся? Мне сказали, что мы встретимся в Риме и поговорим о компенсации, 20 тысяч евро за информацию без деталей. Я её принял, потому что у меня были экономические трудности. Но я понял, что это аморально.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 11:38
В Италии - целое "осеннее обострение" связанное со ставками.
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