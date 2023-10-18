Человек, сообщивший о ставках хавбека «Ромы», опроверг свои слова

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вчера, 11:32

В прямой эфир итальянского подкаста вышел человек, который сообщил о том, что сказанные им ранее слова о полузащитнике «Ромы» являются неправдой.

Ранее появилась информация о том, что хавбек делал ставки на матчи.