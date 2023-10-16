Стала известна судьба игрока «Шахтёра», который сбежал в Россию

Отец сбежавшего в Россию игрока «Шахтёра» Юрий рассказал о судьбе своего сына.

Пока я не могу сообщить причину, почему Саша сбежал из «Шахтёра». Я могу сказать, что в России ему точно будет безопасней. Информация о прошении политического убежища неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей Родине в Донецке.

Сейчас Сашу ни в какой команде ждать не стоит. Он очень устал от всего. Он расслабляется и отдыхает пока, а там посмотрим.