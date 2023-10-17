Вратарь «Истиклола» рассказал, как поругался с Роналду

Голкипер «Истиклола» рассказал о конфликте с нападающим клуба «Аль-Наср» во время матча команд в Лиге чемпионов АФК (3:1 в пользу коллектива из Саудовской Аравии).

Роналду немного начал нервничать из-за того, что мы затягивали игру. Надо понимать, что «Аль-Наср» задаёт хороший темп и нужно использовать все методы, чтобы его сбить. Это нормально — так делают все команды.

Если говорить откровенно, то мы начали ругаться друг на друга. Роналду жестикулировал, а я что-то сказал. Так и пошло-поехало. Диалог начался на русском, но я вспомнил, что он не понимает, ха-ха. Потом в ход пошёл сербский и английский. Но после мы обнялись, пообщались и продолжили играть. Это эмоции — нормальные вещи.