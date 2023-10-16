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Тонали и Дзаньоло в ближайшее время вызовут в прокуратуру по делу о ставках

вчера, 20:36

Полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло, выступающий на правах аренды за «Астон Виллу» и хавбек «Ньюкасла» Сандро Тонали в ближайшее время будут вызваны в прокуратуру Турина по поводу возможных ставок в нелегальных букмекерских конторах.

Сообщается, что прокуратура в данный момент изучает изъятые у футболистов телефоны и планшеты на предмет доказательств нарушений.

Один из адвокатов Тонали сегодня утром встретился с прокурором, который ведёт дело, чтобы подтвердить своё участие в защите игрока.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 09:09
Как же повезло «Милану». Хотели ведь подписать Дзаньоло. Вот был бы кабздец если бы Тонали остался в команде и еще Дзаньоло подписали.
протон
протон
сегодня в 00:18
Не бессмысленно делать прогнозы, вы не правы! Дзаньоло и Тонали будучи на допросе в перерыве ставки сделали, кого еще привлекут к ответственности!
Кальчополи, на фоне этого всего, смотрится безобидными телефонными разговорами
Не удивлюсь, если Милан и Рома нарочно сливали свои активы под разными предлогами. Возможно, сами успели выявить, но не всех
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:06
Гость
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