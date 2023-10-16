Тонали и Дзаньоло в ближайшее время вызовут в прокуратуру по делу о ставках

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вчера, 20:36

Полузащитник «Галатасарая» , выступающий на правах аренды за «Астон Виллу» и хавбек «Ньюкасла» в ближайшее время будут вызваны в прокуратуру Турина по поводу возможных ставок в нелегальных букмекерских конторах.

Сообщается, что прокуратура в данный момент изучает изъятые у футболистов телефоны и планшеты на предмет доказательств нарушений.

Один из адвокатов Тонали сегодня утром встретился с прокурором, который ведёт дело, чтобы подтвердить своё участие в защите игрока.