Тонали и Дзаньоло в ближайшее время вызовут в прокуратуру по делу о ставках

Полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло, выступающий на правах аренды за «Астон Виллу» и хавбек «Ньюкасла» Сандро Тонали в ближайшее время будут вызваны в прокуратуру Турина по поводу возможных ставок в нелегальных букмекерских конторах.
Сообщается, что прокуратура в данный момент изучает изъятые у футболистов телефоны и планшеты на предмет доказательств нарушений.
Один из адвокатов Тонали сегодня утром встретился с прокурором, который ведёт дело, чтобы подтвердить своё участие в защите игрока.
Кальчополи, на фоне этого всего, смотрится безобидными телефонными разговорами
Не удивлюсь, если Милан и Рома нарочно сливали свои активы под разными предлогами. Возможно, сами успели выявить, но не всех
Кальчополи, на фоне этого всего, смотрится безобидными телефонными разговорами
Не удивлюсь, если Милан и Рома нарочно сливали свои активы под разными предлогами. Возможно, сами успели выявить, но не всех