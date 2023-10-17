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Азмун делал ставки на скачки во время матча «Ромы»

вчера, 20:56

Нападающий Сердар Азмун ставил ставки на скачки лошадей во время матча «Ромы», находясь на трибунах «Стадио Олимпико».

Однако форвард не будет наказан, потому что он делал ставки не на футбол. Никаких расследований в отношении иранца не ведётся.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 21:57
Ну хоть на стадионе, а не на поле во время игры.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:45
Снова старт, он взят и нет пути назад,
И по кругу кони мчат, почти летят.
Вот опять я опоздал на поворот:
Подо мною конь чужой и конь не тот.

Напевал Сердар себе под нос, нервно следя за скачками по телефону, напрочь при этом забыв про футбольный матч ...)))
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:00
Кто то вложил? На своих лошадей, наверное ставил, или на "коней"?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:59
На ЦСКА ставил))) которые кубок выиграли недавно)))
Futurista
Futurista
вчера в 20:59
Ставил на коней)...
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