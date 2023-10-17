Азмун делал ставки на скачки во время матча «Ромы»

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вчера, 20:56

Нападающий ставил ставки на скачки лошадей во время матча «Ромы», находясь на трибунах «Стадио Олимпико».

Однако форвард не будет наказан, потому что он делал ставки не на футбол. Никаких расследований в отношении иранца не ведётся.