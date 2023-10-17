Азмун делал ставки на скачки во время матча «Ромы»

Нападающий Сердар Азмун ставил ставки на скачки лошадей во время матча «Ромы», находясь на трибунах «Стадио Олимпико».
Однако форвард не будет наказан, потому что он делал ставки не на футбол. Никаких расследований в отношении иранца не ведётся.
Нападающий Сердар Азмун ставил ставки на скачки лошадей во время матча «Ромы», находясь на трибунах «Стадио Олимпико».
Однако форвард не будет наказан, потому что он делал ставки не на футбол. Никаких расследований в отношении иранца не ведётся.
И по кругу кони мчат, почти летят.
Вот опять я опоздал на поворот:
Подо мною конь чужой и конь не тот.
Напевал Сердар себе под нос, нервно следя за скачками по телефону, напрочь при этом забыв про футбольный матч ...)))
И по кругу кони мчат, почти летят.
Вот опять я опоздал на поворот:
Подо мною конь чужой и конь не тот.
Напевал Сердар себе под нос, нервно следя за скачками по телефону, напрочь при этом забыв про футбольный матч ...)))