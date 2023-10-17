Неймар поругался с президентом Бразильской конфедерации футбола

Бразилия и Венесуэла сыграли вничью в матче отбора на чемпионат мира 2026 (1:1).
По окончании игры в нападающего «селесао» Неймара с трибун бросили пакет с попкорном. Стали известны новые подробности эпизода.
После случившегося футболист высказал в адрес президента Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригеса несколько неприятных слов.
Игрок назвал функционера «с*****м сыном», он порекомендовал главе «засунуть это (куда подальше)». Неймар заявил, что Эдналдо довел команду до того, что возникла подобная ситуация.
Помимо этого, футболист пригрозил, что не поедет в Монтевидео на матч с Уругваем, который состоится во вторник. Люди, ставшие свидетелями этой сцены, удержали игрока. Другие встали между конфликтующими сторонами, чтобы не допустить развития событий.
Он получил пакетом по голове и стал искать виновного взглядом сразу же и обматерил болельщиков.
В лучшие годы он бы катался пару минут как минимум по траве.
Он получил пакетом по голове и стал искать виновного взглядом сразу же и обматерил болельщиков.
В лучшие годы он бы катался пару минут как минимум по траве.