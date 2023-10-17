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Неймар поругался с президентом Бразильской конфедерации футбола

вчера, 10:13

Бразилия и Венесуэла сыграли вничью в матче отбора на чемпионат мира 2026 (1:1).

По окончании игры в нападающего «селесао» Неймара с трибун бросили пакет с попкорном. Стали известны новые подробности эпизода.

После случившегося футболист высказал в адрес президента Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригеса несколько неприятных слов.

Игрок назвал функционера «с*****м сыном», он порекомендовал главе «засунуть это (куда подальше)». Неймар заявил, что Эдналдо довел команду до того, что возникла подобная ситуация.

Помимо этого, футболист пригрозил, что не поедет в Монтевидео на матч с Уругваем, который состоится во вторник. Люди, ставшие свидетелями этой сцены, удержали игрока. Другие встали между конфликтующими сторонами, чтобы не допустить развития событий.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:33
Посмотрел эпизод, Неймар очень сильно сдал, увы.

Он получил пакетом по голове и стал искать виновного взглядом сразу же и обматерил болельщиков.

В лучшие годы он бы катался пару минут как минимум по траве.
w5d6vacxfsv8
w5d6vacxfsv8
вчера в 11:38
Правильно Неймар!!!А то превращают футбол Бразилии в Российский!!!
ДСА
ДСА
вчера в 10:45
И наказать нельзя, и просто так оставить тоже...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:27
Разнылся...
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:27
"Милые ругаются -только тешатся"...)))
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