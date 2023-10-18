Робертсон рискует пропустить 4 месяца из-за травмы

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон, вероятно, пропустит 3-4 месяца. Таков срок восстановления после операции на плече.
В ближайшее время станут доступны результаты обследования футболиста, по итогам которых будет принято решение о необходимости хирургического вмешательства.
Игрок получил повреждение в матче сборных Шотландии и Испании в рамках отбора на Евро-2024 (0:2).
Полез на навес (Эндрю на месте ЦФ оказался, причём с правого фланг вбегал),который просто в руки киперу летел. И вот так в стыке приземлился
Жаль очень
Полез на навес (Эндрю на месте ЦФ оказался, причём с правого фланг вбегал),который просто в руки киперу летел. И вот так в стыке приземлился
Жаль очень