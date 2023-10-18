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Робертсон рискует пропустить 4 месяца из-за травмы

вчера, 19:16

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон, вероятно, пропустит 3-4 месяца. Таков срок восстановления после операции на плече.

В ближайшее время станут доступны результаты обследования футболиста, по итогам которых будет принято решение о необходимости хирургического вмешательства.

Игрок получил повреждение в матче сборных Шотландии и Испании в рамках отбора на Евро-2024 (0:2).

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:52
Самое обидное, наверно, что в абсолютно рядовом моменте травму получил
Полез на навес (Эндрю на месте ЦФ оказался, причём с правого фланг вбегал),который просто в руки киперу летел. И вот так в стыке приземлился
Жаль очень
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 19:34, ред.
Фифа и Уефа хотят ещё больше матчей, учитывая с какой скоростью травмируются игроки, на чемпионатах мира и европы будут проходить без звёзд в составе. Главные ярмарки футбола без основных лотов
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