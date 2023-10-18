Робертсон рискует пропустить 4 месяца из-за травмы

1697645786

вчера, 19:16

Защитник «Ливерпуля» , вероятно, пропустит 3-4 месяца. Таков срок восстановления после операции на плече.

В ближайшее время станут доступны результаты обследования футболиста, по итогам которых будет принято решение о необходимости хирургического вмешательства.

Игрок получил повреждение в матче сборных Шотландии и Испании в рамках отбора на Евро-2024 (0:2).