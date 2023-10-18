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Неймар получил травму в матче с Уругваем и покинул поле в слезах

вчера, 09:46
УругвайЛоготип футбольный клуб Уругвай2 : 0Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Нападающий сборной Бразилии Неймар получил травму в матче отбора на ЧМ-2026 с Уругваем (0:2).

Игрок столкнулся с полузащитником команды-соперника Николасом Де Ла Крусом, после чего почувствовал боль в колене. Из-за этого он был вынужден покинуть поле на носилках на 48-й минуте. Футболист уходил со слезами на глазах.

В среду форвард пройдёт обследование в Сан-Паулу. Врач национальной команды Родриго Ласмар прокомментировал:

Мы сделали все анализы. В среду будут повторные тесты. Эти 24 часа будут важны для того, чтобы увидеть, как отреагирует колено, какой у него будет отёк, и провести визуализирующие исследования, которые определят окончательный диагноз. Пока рано говорить (повреждение ли это связок). Давайте спокойно дождёмся результатов анализов, спокойно оценим, и как только появится точная информация, мы вам сообщим.

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Все комментарии
Mark Luik
Mark Luik
вчера в 15:27
раньше Неймал был худым и двигался быстро, вчера смотрел игру, как будто неймар прибавил 10 кг, хотел пяткой дать пас и мяч ушел в аут, хотел на одну касанию разыграть атаку, ударил куда то в небо, пару раз потерял мяч и чуть не привез гол, а после хотел обмануть где то в центре соперника где в южной америке как дикари нападают на мяч и неймар с такой физикой сломался лежал и плакал на поле, в юфс бойцы дерутся до смерти даже со сломанной рукой, а неймар плакал аахахха, да и бразилия с такими топ игроками за 2 матча набрали 1 очко
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
вчера в 13:35, ред.
самый никчемный футболист...
так нелепо про*бать такой потенциал

да и в целом, для сборной он просто абуза
без него, они играют лучше и вариативнее
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 12:18
Толку от тусовщика?!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:16
Это футбол,где бывают травмы,ничего не поделаешь.
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:58
Постоянно плачет и падает... Может пора в компанию Азара?
w1345ds
w1345ds
вчера в 10:34
Может ему на гормоны провериться, постоянно в слезах.

Или у него низкий болевой порог?
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 10:20
Пора ему уже думать об окончании футбольной карьеры. Потому что то как он ИГРАЕТ последнее время ето издевательство как над собой так и над болельщиками. Своё увы он уже отыграл, и очень жаль что спустил свою карьеру он в мешок с деньгами. Могло бы все для него получится иначе.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:09
Отдохнет полгодика, все равно играть ему не с кем
6ku95qjmapy5
6ku95qjmapy5
вчера в 09:50
Киньте ему ещё попкорну, чтоб не рыдал!
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