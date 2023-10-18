Неймар получил травму в матче с Уругваем и покинул поле в слезах

Нападающий сборной Бразилии Неймар получил травму в матче отбора на ЧМ-2026 с Уругваем (0:2).
Игрок столкнулся с полузащитником команды-соперника Николасом Де Ла Крусом, после чего почувствовал боль в колене. Из-за этого он был вынужден покинуть поле на носилках на 48-й минуте. Футболист уходил со слезами на глазах.
В среду форвард пройдёт обследование в Сан-Паулу. Врач национальной команды Родриго Ласмар прокомментировал:
Мы сделали все анализы. В среду будут повторные тесты. Эти 24 часа будут важны для того, чтобы увидеть, как отреагирует колено, какой у него будет отёк, и провести визуализирующие исследования, которые определят окончательный диагноз. Пока рано говорить (повреждение ли это связок). Давайте спокойно дождёмся результатов анализов, спокойно оценим, и как только появится точная информация, мы вам сообщим.
так нелепо про*бать такой потенциал
да и в целом, для сборной он просто абуза
без него, они играют лучше и вариативнее
так нелепо про*бать такой потенциал
да и в целом, для сборной он просто абуза
без него, они играют лучше и вариативнее
Или у него низкий болевой порог?
Или у него низкий болевой порог?