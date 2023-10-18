Неймар получил травму в матче с Уругваем и покинул поле в слезах

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вчера, 09:46

Нападающий сборной Бразилии получил травму в матче отбора на ЧМ -2026 с Уругваем (0:2).

Игрок столкнулся с полузащитником команды-соперника , после чего почувствовал боль в колене. Из-за этого он был вынужден покинуть поле на носилках на 48-й минуте. Футболист уходил со слезами на глазах.

В среду форвард пройдёт обследование в Сан-Паулу. Врач национальной команды Родриго Ласмар прокомментировал: