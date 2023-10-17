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Агент Тонали высказался на тему игровой зависимости футболиста

вчера, 16:35

Футбольный агент Джузеппе Рисо, представляющий интересы полузащитника «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали, надеется, что проблема футболиста с игровой зависимостью поможет спасти ему жизнь.

Я надеюсь, что эта проблема с игровой зависимостью в конечном итоге поможет спасти жизнь Сандро, как и многим другим молодым ребятам, которые пострадали от той же проблемы.

Сандро понял, что ему нужно сосредоточиться на решении этого вопроса и подойти к проблеме борьбы с игровой зависимостью со всей решимостью.

Ранее сообщалось, что Тонали намерен начать лечение.

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Все комментарии
Djebrael
Djebrael
вчера в 17:25
Ну даже если и вылечат ( в чем я сомневаюсь), где вероятность что другую зависимость не подцепит...
shlomo
shlomo ответ aгeнт Cмит (раскрыть)
вчера в 17:08
Добра Вам!

По поводу количества участников сколько отряжать в группу "Без призов" предлагаю обсудить на другом сайте....
протон
протон
вчера в 16:57
бедняга какой, лечить надо... только не от игромании а от бабломании, правда говорят чем человек богаче материально, тем все более жаден! не нажрется ни как...
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