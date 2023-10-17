Агент Тонали высказался на тему игровой зависимости футболиста

Футбольный агент Джузеппе Рисо, представляющий интересы полузащитника «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали, надеется, что проблема футболиста с игровой зависимостью поможет спасти ему жизнь.
Я надеюсь, что эта проблема с игровой зависимостью в конечном итоге поможет спасти жизнь Сандро, как и многим другим молодым ребятам, которые пострадали от той же проблемы.
Сандро понял, что ему нужно сосредоточиться на решении этого вопроса и подойти к проблеме борьбы с игровой зависимостью со всей решимостью.
Ранее сообщалось, что Тонали намерен начать лечение.
По поводу количества участников сколько отряжать в группу "Без призов" предлагаю обсудить на другом сайте....
По поводу количества участников сколько отряжать в группу "Без призов" предлагаю обсудить на другом сайте....