Азар рассказал о причине завершения карьеры

Экс-нападающий «Челси», «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар высказался о причине завершения карьеры.
Я всегда говорил, что закончу играть, когда перестану получать удовольствие от игры.
Не хотел переходить куда-то только ради денег. Мне не нравились тренировки, я и не выходил на поле больше. Решение было простым.
По факту, если хотел бы денег, то уехал бы в Саудовскую Аравию, куда его и приглашали, либо в дворовой МЛС.
По факту, если хотел бы денег, то уехал бы в Саудовскую Аравию, куда его и приглашали, либо в дворовой МЛС.
Хотя по поводу совести тоже вопрос, Реал наверное неплохо ему отстегнул.
И что значит слово "почти"?
Хотя по поводу совести тоже вопрос, Реал наверное неплохо ему отстегнул.
И что значит слово "почти"?
Как то не вяжется его переход в Реал с его словами.
Ну как можно перейти в такой клуб как Реал и сразу разочароваться в футболе?
Ну, а про финансовую составляющие так вообще можно помолчать.
Он стал после Бэйла самым дорогим игроком Реала, а в при условиях, что всё будет хорошо, Азар мог стать самым дорогим игроком в истории мадридского клуба за всю историю.
Но Азар из-за травм и нарушении режима посчитал, что и этих денег хватит и просто "доил" Реал несколько лет.
Думаю, если Эден Азар сказал бы правду, то все поняли бы его и не было бы к нему негативной реакции.
Как то не вяжется его переход в Реал с его словами.
Ну как можно перейти в такой клуб как Реал и сразу разочароваться в футболе?
Ну, а про финансовую составляющие так вообще можно помолчать.
Он стал после Бэйла самым дорогим игроком Реала, а в при условиях, что всё будет хорошо, Азар мог стать самым дорогим игроком в истории мадридского клуба за всю историю.
Но Азар из-за травм и нарушении режима посчитал, что и этих денег хватит и просто "доил" Реал несколько лет.
Думаю, если Эден Азар сказал бы правду, то все поняли бы его и не было бы к нему негативной реакции.
Жаль, что это случилось после подписания контракта с "Реалом")
Жаль, что это случилось после подписания контракта с "Реалом")
помню времена когда "фанаты" Реала пищали от Азара, от его прихода точнее
и на этом все
все хотели чтобы Винисиус не выходил на поле))))))))))
помню времена когда "фанаты" Реала пищали от Азара, от его прихода точнее
и на этом все
все хотели чтобы Винисиус не выходил на поле))))))))))