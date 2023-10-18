Азар рассказал о причине завершения карьеры

Экс-нападающий «Челси», «Реала» и сборной Бельгии высказался о причине завершения карьеры.

Я всегда говорил, что закончу играть, когда перестану получать удовольствие от игры.

Не хотел переходить куда-то только ради денег. Мне не нравились тренировки, я и не выходил на поле больше. Решение было простым.