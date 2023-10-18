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Азар рассказал о причине завершения карьеры

вчера, 23:20

Экс-нападающий «Челси», «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар высказался о причине завершения карьеры.

Я всегда говорил, что закончу играть, когда перестану получать удовольствие от игры.

Не хотел переходить куда-то только ради денег. Мне не нравились тренировки, я и не выходил на поле больше. Решение было простым.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 12:52
Зато говорит, как есть.
По факту, если хотел бы денег, то уехал бы в Саудовскую Аравию, куда его и приглашали, либо в дворовой МЛС.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:53
Неужели надоело получать деньги на халяву?
de1-pier0
de1-pier0
сегодня в 06:50
Очередной талант который погубил реал...Диара..Де Мария..Роббен..Радригес..Йович..этот список можно продолжить...кого-то может забыл .и до них представляю сколько было.
xfgnvze94yed
xfgnvze94yed
сегодня в 06:33
Лень - вот единственная причина завершения карьеры Азара
adekvat
adekvat
сегодня в 04:35
Вот под кого Соболев косит, завтракать не хочет с командой, пора бутсы на гвоздь.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 03:45
А какое решение правильное (дать интервью, закончить с футболом или то, что у него совесть проснулась)?
Хотя по поводу совести тоже вопрос, Реал наверное неплохо ему отстегнул.
И что значит слово "почти"?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:37
У Эдена Азара была хорошая карьера, но он её сам загубил и продолжает топить себя такими интервью, не понимая, что ему мало кто поверит.
Как то не вяжется его переход в Реал с его словами.
Ну как можно перейти в такой клуб как Реал и сразу разочароваться в футболе?
Ну, а про финансовую составляющие так вообще можно помолчать.
Он стал после Бэйла самым дорогим игроком Реала, а в при условиях, что всё будет хорошо, Азар мог стать самым дорогим игроком в истории мадридского клуба за всю историю.
Но Азар из-за травм и нарушении режима посчитал, что и этих денег хватит и просто "доил" Реал несколько лет.
Думаю, если Эден Азар сказал бы правду, то все поняли бы его и не было бы к нему негативной реакции.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:20
По возрасту как то рановато ему все надоело.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:41
"Я всегда говорил, что закончу играть, когда перестану получать удовольствие от игры."

Жаль, что это случилось после подписания контракта с "Реалом")
Joseph Dredd
Joseph Dredd
сегодня в 00:30
Решение понятное и почти точно правильное для него.
FenixSL
FenixSL
сегодня в 00:20
ох
помню времена когда "фанаты" Реала пищали от Азара, от его прихода точнее
и на этом все
все хотели чтобы Винисиус не выходил на поле))))))))))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 00:01
А почему ушел только сейчас, удовольствие давно пропало?
Гость
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